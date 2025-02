Trent Alexander-Arnold si sta preparando per l’uscita di Liverpool?

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie di Liverpool

Taa sulla strada per Madrid presto?





Liverpool -Defender Trent Alexander -Arnold si sta preparando per un possibile movimento altrove alla fine della campagna, secondo El Nacional.



L’Internazionale d’Inghilterra è un antipasto indiscusso per i Reds in forma, ma le sue versioni non sono state l’obiettivo.

La speculazione probabilmente ostacola i suoi progressi e riferisce che potrebbe essere in viaggio per un’uscita libera del trasferimento entro la fine dell’anno.

Il Real Madrid ha fallito con un’offerta di trasferimento a gennaio e ora hanno lo scopo di garantire i suoi servizi quando il suo contratto termina il 30 giugno.

Alexander-Arnold ha iniziato la vittoria per 2-1 sui lupi in Premier League oggi. Era difensivamente cattivo e non era impressionante con la sua distribuzione.

Conor Bradley Lo ha sostituito poco dopo l’ora. Liverpool tornerà mercoledì nella campagna di competizione contro l’Aston Villa in viaggio.

Molto probabilmente Alexander-Arnold ricomincerà con il retro destro. Poteva affrontare una prova difficile contro il suo vecchio nemico Marcus Rashford.