Trent Baalke lascia il ruolo di GM dei Jaguars dopo quattro stagioni

Trent Baalke lascerà la carica di direttore generale dei Jacksonville Jaguars, ha annunciato la squadra mercoledì.

La mossa arriva dopo che il proprietario Shad Khan ha mantenuto Baalke nel ruolo all’inizio di questo mese, quando ha licenziato l’allenatore Doug Pederson dopo una stagione 4-13.

“Dopo diverse discussioni con Trent Baalke questa settimana, siamo entrambi giunti alla conclusione che è nel nostro reciproco interesse separarci rispettosamente con effetto immediato”, ha affermato Khan in una nota.

“Trent ci lascia con il più profondo apprezzamento per i suoi sforzi nelle ultime cinque stagioni… Sono profondamente impegnato a costruire vincitori qui a Jacksonville e non vedo l’ora di presentare un nuovo allenatore che garantirà questo ai nostri giocatori e fan”. allo stesso modo.”

Ethan Waugh ricoprirà il ruolo di direttore generale ad interim, ha detto Khan.

Baalke è entrato a far parte dei Jaguars come direttore del personale dei giocatori nel febbraio 2020 ed è stato promosso a direttore generale dopo che Khan ha licenziato il GM Dave Caldwell a novembre. Il mandato di Baalke è iniziato con la scelta numero 1 in assoluto del quarterback Trevor Lawrence nel 2021 e ha incluso il disastroso periodo di 13 partite di Urban Meyer come capo allenatore, l’assunzione di Pederson, un titolo AFC South, un recupero da un deficit di 27-0 per vincere un una partita di playoff con wild card, il più grande crollo nella storia del franchise e ingaggia una delle migliori classi di free agent nella storia della squadra.

Baalke ha anche preso una decisione discutibile quando ha scelto l’estremità difensiva Travon Walker rispetto all’estremità difensiva Aidan Hutchinson con la scelta numero 1. 1 nel 2022 e ha firmato una delle classi free agent più deludenti nella storia della franchigia in questa offseason. Ha criticato la mancanza di identità della squadra in attacco e in difesa nel 2023, ma lo stesso problema affligge la squadra in questa stagione.

Nove delle 38 scelte di Baalke al draft tra il 2021 e il 2024 sono diventate titolari a tempo pieno, tra cui Lawrence, il running back Travis Etienne Jr. (25esimo assoluto nel 2021), il cornerback Tyson Campbell (33esimo assoluto nel 2021), Walker, il linebacker Devin Lloyd (27esimo assoluto nel 2022), il placcaggio destro Anton Harrison (27esimo assoluto nel 2023) e Thomas (23esimo assoluto nel 2024). Lawrence è l’unico a fare un Pro Bowl.

Michael DiRocco di ESPN ha contribuito a questo rapporto.