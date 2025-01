Três áreas onde Bengala Oriental deve melhorar para vencer Mohun Bagan no Kolkata Derby

East Bengal estará desesperado para somar três pontos contra o arquirrival Mohun Bagan.

East Bengal entra em seu segundo derby de Calcutá da Indian Super League (ISL) 2024-25 em uma forma relativamente instável após a recente derrota para o Mumbai City FC.

O desempenho dos Torchbearers contra os Islanders mostrou sinais suficientes de por que eles podem ficar envergonhados no clássico, mas também mostrou alguns sinais promissores de que Bengala Oriental pode até vencer o grande jogo.

Lesões em jogadores importantes não estão ajudando a Brigada Vermelha e Dourada, mas eles ainda possuem vontade e talento para derrotar Mohun Bagan. No entanto, para conseguir isso, existem certos elementos do seu jogo e abordagem geral que Bengala Oriental precisa melhorar.

Eles precisam corrigir certos aspectos de seu estilo de jogo que os atrapalham continuamente, bem como melhorar sua execução em alguns elementos. Aqui examinamos as três áreas de melhoria para East Bengal vencer o derby de Calcutá.

3. Pare de confiar na natureza “reativa”

East Bengal recebeu muitos cartões vermelhos no ISL 2024-25. (Fonte da imagem: mídia ISL)

Uma coisa que Oscar Bruzon lamentou após a derrota do East Bengal para a cidade de Mumbai é que sua equipe tende a ser muito “reativa” para obter resultados.

Isso significa que os jogadores precisam sofrer gols ou lidar com alguns contratempos em uma partida antes de poderem “ganhar vida” e jogar o seu melhor futebol. Essa abordagem não funcionará contra uma equipe implacável como Mohun Bagan. Os Mariners podem facilmente marcar alguns gols contra si mesmos no primeiro tempo se tiverem muita liberdade e Mohun Bagan também não é o time que pode abrir mão de uma liderança dominante.

Os jogadores do East Bengal devem estar ao seu melhor desde o primeiro minuto e tentar controlar aspectos do jogo desde o início.

Eles não podem esperar ganhar essa ‘faísca’ depois de ficarem atrás, já que Mohun Bagan sabe muito bem como manter a liderança e pode frustrá-los depois de avançarem. Os jogadores de Bengala Oriental devem levar o jogo até seus oponentes assim que o apito soar, tentar criar movimentos de ataque criativos e jogar com sua habilidade mais eficiente durante todo o jogo.

2. Resolva seus problemas de meio-campo

Jeakson Singh Thounaojam desempenhará um papel fundamental para East Bengal contra Mohun Bagan. (Fonte da imagem: mídia ISL)

O East Bengal foi derrotado na batalha do meio-campo contra o East Bengal, forçando Bruzon a admitir que faltou consistência no meio do campo.

Os meio-campistas terão que melhorar significativamente seu desempenho no clássico ou correrão o risco de serem constrangidos pelos jogadores do Mohun Bagan. Anwar Ali poderá ser testado novamente no meio-campo, mas terá que ser mais pró-ativo e agressivo para ganhar a posse de bola em áreas importantes e fazer melhores passes para frente.

Jeakson Singh também precisa ter mais compostura em seu trabalho no meio do campo, evitar cometer faltas regulares e focar em usar sua fisicalidade para vencer partidas importantes e frustrar os Mariners.

O East Bengal precisa ser muito mais compacto no meio-campo para diminuir as chances de Mohun Bagan movimentar a bola sem esforço e evitar que criem oportunidades nas áreas centrais. Eles também precisam ser precisos na pressão alta, pois deixar de executar a pressão pode fazer com que sua linha defensiva fique completamente exposta aos ataques clínicos dos Mariners.

1. Seja mais eficiente nos contra-ataques

O que acontece com a abordagem do East Bengal no Kolkata Derby é que eles não podem simplesmente se concentrar em ser sólidos defensivamente ou em ganhar a posse de bola regularmente. Eles também precisam ser muito mais prolíficos no terço ofensivo do que na maioria dos jogos do ISL nesta temporada.

O East Bengal pode ter melhorado a sua capacidade de golo sob o comando do Bruzon, tendo marcado nove golos nos últimos quatro jogos, mas ainda carece daquela natureza de contra-ataque de vanguarda.

East Bengal deve ter muitas oportunidades para romper com contra-ataques rápidos contra Mohun Bagan, mas será inútil a menos que não possa fazer nada a respeito no terço final. Bruzon tem que treinar bem seus jogadores para ser decisivo no avanço da bola quando Mohun Bagan tiver mais jogadores do outro lado do campo e, mais importante, para aproveitar melhor as chances.

East Bengal tem sido desleixado na finalização dos contra-ataques nesta temporada, mas precisa usar sua seqüência implacável para aproveitar essas oportunidades se quiser vencer o clássico.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.