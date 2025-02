Três coisas que Alexa Bliss poderia fazer na WWE Smackdown

Alexa Bliss voltou no Royal Rumble 2025

Alexa Bliss está de volta à WWE e os fãs estão encantados! Segundo os relatos, a deusa e o entretenimento mundial da luta livre não conseguiram chegar a um acordo, e muitos acreditavam que ele nunca retornaria. No entanto, ocorreu o Royal Rumble 2025.

Bliss voltou no programa e participou do verdadeiro jogo do Royal Rumble da WWE Women. Ela obteve uma ótima ovação por sua performance e lutou admiravelmente ao longo do jogo, apesar de finalmente ter perdido.

Após seu retorno bem -sucedido, houve histórias e rumores sobre onde ele poderia ir. Alguns anteciparam que a felicidade apareceu no Monday Night Raw, mas as fontes mais recentes indicam que fará parte da marca SmackDown de sexta -feira no futuro.

Agora, o principal problema é o que a Bliss fará com a marca azul a partir de agora. Este artigo analisará três coisas principais que podem ser alcançadas no SmackDown nesta semana ou no futuro, incluindo se reconectar com uma marca antiga e enfrentar um campeão mundial.

3. Unite Wyatt doente

Os Wyatt Sicks estão indo para a WWE Smackdown na sexta à noite. A notícia foi aprendida há algumas semanas, graças a Miz. Em seguida, foi revelado que o A-Lister usou seu poder para afastar a abordagem estável do Raw para permanecer seguro.

Embora as coisas não tenham saído exatamente como Miz esperava, os cinco membros do Hard Stable ainda estão no WWE Smackdown. Isso significa que o tio Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy, Erick Rowan e Nikki Cross podem causar estragos na marca.

Agora que o Alexa voltou, poderia se juntar ao estábulo. Tio Howdy estava perseguindo -a, esperando convencer a felicidade a se juntar a ele e Bray Wyatt antes que a maternidade de Alexa Bliss sai. Os membros oficiais do Alexa Bliss Group agora podem pagar a perseguição.

2. Desafiador para o campeonato americano

O Chelsea Green é uma das figuras mais charmosas e emocionantes da WWE e da luta profissional. Enquanto às vezes ela é ridicularizada e abusada, a estrela canadense é bastante habilidosa no ringue quando recebe a oportunidade.

Green, que antes era sem vergonha e arrogante, agora pode apoiar suas declarações. Ela é a atual campeã feminina dos Estados Unidos. Ela é a primeira e ainda é apenas a campeã feminina americana na história da WWE.

Alexa Bliss ganhou várias medalhas de ouro durante sua carreira, mas esta será sua primeira coroa. Bliss poderia parecer Smackdown esta semana para um segmento com o Chelsea. A deusa poderia que ele soubesse o que o Chelsea vence o campeonato.

1. Desafiando Tiffany Stratton na Câmara de Eliminação da WWE 2025

Tiffany Stratton é uma estrela excepcional da WWE. Ela é campeã mundial e os fãs a adoram, apesar de passar a maior parte de sua carreira como salto. Além de suas principais conquistas da lista, Buff Barie comemorou o NXT Women’s Championship.

A campeã da WWE já teve um reinado agitado. Ele obteve dinheiro de cobrança de ouro no banco em Nia Jax. Então ele defendeu com sucesso o cinto contra Bayley em uma partida de singles.

Embora Charlotte Flair possa usar a vitória de Royal Rumble para desafiar a Tiffany, não há certeza de que Stratton seja campeão na WrestleMania. Alexa Bliss pode desafiar Stratton a uma partida em Smackdown para a Câmara de Eliminação de Toronto. Se ele vencer, a felicidade pode se tornar co-enrolada na WrestleMania. Isso seria realmente notável.

