Três coisas que podem acontecer se Solo Sikoa perder para Roman Reigns

As duas estrelas colidirão em um combate tribal

Apenas Sikoa enfrentará ‘The OTC’ Roman Reigns em uma partida de simples pela primeira vez em sua carreira na WWE. As duas estrelas se enfrentarão em um combate tribal onde está em jogo a sagrada Ula Fala.

O confronto de alto risco entre os dois determinaria o futuro da Bloodline, bem como quem é o “verdadeiro” chefe tribal entre os dois. Reigns busca restaurar a ordem e reivindicar seu lugar na mesa alta com o Ula Fala no pescoço, enquanto Sikoa quer derrotar Reigns para se solidificar como o verdadeiro chefe tribal.

Aqui damos uma olhada em três coisas que podem acontecer se Sikoa não conseguir derrotar Reigns e manter Ula Fala na partida tribal.

3. Roman Reigns recupera o controle da linhagem

Se Roman Reigns tiver sucesso em sua busca para recuperar Ula Fala, ele será capaz de reafirmar o controle sobre Bloodline como costumava fazer. A Ula Fala em seu pescoço também significará seu retorno como ‘o Chefe Tribal’

Uma posição que Sikoa rejeitou quando estava em um hiato após sua derrota devastadora nas mãos de Cody Rhodes na WrestleMania 40. Sikoa também afirmou que se perder o confronto reconhecerá Reigns como seu chefe tribal, o que também poderia forçar sua mão a siga as ordens OTC mais uma vez.

2. Os membros da linhagem podem questionar sua lealdade.

A história pode se repetir quando os então membros do Bloodline questionaram sua lealdade a Reigns após sua derrota no WWE Undisputed Title contra Cody Rhodes na WrestleMania 41. Enquanto Reigns estava em um hiato e não sofreu as consequências em primeira mão, Sikoa terá que sofrer a pior parte.

Os membros do The Bloodline começarão a questionar sua falta de sucesso em termos de títulos, já que até mesmo seu chefe tribal, Sikoa, ainda não conquistou nenhum campeonato na promoção. Os membros provavelmente questionarão a visão da Sikoa, já que simplesmente derrotar as estrelas de ambas as marcas se torna entediante depois de um tempo.

1. Jacob Fatu ilumina Solo Skoa

Um dos mais proeminentes quando se trata de questionar a capacidade de liderança de Solo caso ele perca é o executor da linhagem, Jacob Fatu. O Executor sempre parece reiterar sua lealdade a Sikoa ao declarar que ama Solo, mas isso pode não ser o caso se seu chefe tribal não conseguir reter a Ula Fala.

Fatu poderia repetir o que Sikoa fez com Reigns e tentar um golpe para assumir o controle da Bloodline. No entanto, se Fatu tiver fé cega e lealdade para com Sikoa, ele provavelmente ajudará de todas as maneiras a recuperar o poder de Reigns.

Os fãs teriam que esperar pelo histórico show de estreia do Monday Night Raw, que está agendado para 6 de janeiro no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia, para descobrir quem será o verdadeiro chefe tribal entre os dois.

Quem você acha que sairá vitorioso no confronto do Combate Tribal? Compartilhe suas previsões para as outras três partidas do show de estreia na seção de comentários.

