Três coisas que precisam acontecer no evento principal de sábado à noite da WWE (25 de janeiro de 2025)

Faltam apenas algumas horas para a edição de 25 de janeiro do SNME

A promoção sediada em Stamford preparou o cenário para a edição de 25 de janeiro do evento principal de sábado à noite, que está a apenas algumas horas de distância. O show será transmitido ao vivo do Frost Bank Center em San Antonio, Texas.

Três lutas pelo título foram agendadas para o show, juntamente com um confronto entre Braun Strowman e Jacob Fatu. A edição de 25 de janeiro vem após o sucesso da primeira edição em dezembro de 2024, quando o popular programa da NBC foi revivido após dezesseis anos.

Antes do show em San Antonio, vamos dar uma olhada em três coisas que precisam acontecer na edição do SNME de 25 de janeiro.

3. A assinatura do contrato deve terminar no caos

A assinatura do contrato entre o WWE Undisputed Champion Cody Rhodes e Kevin Owens está marcada para Snme antes de seu confronto em uma luta ladder no Royal Rumble Plenary. A assinatura do contrato será moderada pela lenda da WWE Shawn Michaels e ambas as estrelas abrirão mão dos títulos (Undisputed Title e Eagle Winged Title) após a assinatura do contrato.

Enquanto Owens e Rhodes estão constantemente brigando e brigando à vista um do outro, fazer o mesmo na frente de uma grande multidão em um grande palco enquanto Shawn Michaels está presente certamente atrairá mais atenção para a partida. Ko brilhou desde que começou sua corrida no ano passado, Owens continua provocando a multidão e sendo brilhante enquanto faz promoções.

Se a assinatura do contrato terminar em caos, isso levará a ainda mais entusiasmo, o que pode ser limitado por Owens Landing, seja um atordoador ou um pacote Piledriver para Shawn Michaels. O ataque não provocado a uma lenda solidificaria ainda mais o status de KO no calcanhar, aumentando as apostas para o Royal Rumble.

Leia também: Previsões de Khel Now para o evento principal da WWE Saturday Night, janeiro de 2025

2. Jacob Fatu derrota Braun Strowman

O executor de Solo Sikoa, Jacob Fatu, passou a maior parte de seu tempo implementando o testamento e as ordens de Solo. No entanto, desde a derrota humilhante de Sikoa no sparring tribal, Fatu aparentemente lançou sua carreira de solteiro. Fatu enfrentará Braun Strowman em um confronto de dois monstros amanhã.

A simples visão dos dois monstros um diante do outro deixou os fãs entusiasmados e há muita expectativa por trás dessa partida. Uma vitória de Fatu contra Strowman contribuirá muito para estabelecer a FATU como um formidável desafiante aos títulos. Fatu precisa de uma vitória limpa para se separar da linhagem e apenas do sikoa.

1. Sheamus torna-se campeão do WWE Grand Slam

O campeão intercontinental Bron Breakker defenderá o título contra ‘The Celtic Warrior’ Sheamus no evento de amanhã. O guerreiro celta teve uma longa carreira na promoção de Stamford, repleta de múltiplas conquistas. Ele deteve o título dos EUA, o título Mundial dos Pesos Pesados ​​e o título Mundial de Tag Team da WWE.

No entanto, há um título que lhe escapou durante toda a sua carreira e, apesar das múltiplas tentativas, Sheamus não conseguiu conquistá-lo. O guerreiro celta precisa derrotar Breakker para conquistar o título do IC e realizar seu sonho de se tornar campeão do Grand Slam.

O que você acha que deveria acontecer na edição do evento principal de sábado à noite, no dia 25 de janeiro? Conte-nos suas previsões e pensamentos na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando Facebook, Twittere Instagram; Baixe o khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama E WhatsApp.