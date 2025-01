Três grandes conclusões da Team India para a série T20I

A série IND vs ENG T20I começará em 22 de janeiro.

Depois de uma temporada de testes decepcionante, a seleção indiana de críquete se concentrará mais uma vez no críquete de bola branca. Eles receberão a Inglaterra por cinco T20Is e três ODIs antes de voar para Dubai para as partidas do ICC Champions Trophy 2025.

A série IND vs ENG T20I será disputada a partir de 22 de janeiro. E embora a série IND vs ENG ODI atraia mais atenção de selecionadores e fãs, a série T20I é importante à sua maneira, à medida que a unidade liderada por Suryakumar Yadav se constrói. para a Copa do Mundo ICC T20 2026 em casa.

O BCCI anunciou a convocação da Índia para a série T20I contra a Inglaterra em 11 de janeiro. Há uma grande inclusão e uma grande omissão. Os selecionadores também tomaram uma decisão interessante em relação a alguns versáteis. Vejamos esses principais pontos de discussão.

IND vs ENG: três grandes conclusões da equipe Índia para a série T20I

Mohammed Shami retorna

Em primeiro lugar, a maior novidade é que o lançador rápido Mohammed Shami retornará ao críquete internacional depois de mais de 14 meses, com sua última aparição com a camisa da Índia sendo na final da Copa do Mundo ICC de 2023.

Posteriormente, ele foi submetido a uma cirurgia no tornozelo em fevereiro do ano passado. Ele voltou ao críquete doméstico em novembro de 2024. Ele jogou uma partida do Ranji, todas as nove partidas do Troféu Syed Mushtaq Ali e três partidas do Troféu Vijay Hazare. Durante isso, ele sofreu um inchaço no joelho e, conseqüentemente, perdeu a última parte do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25.

Ele foi declarado apto agora e marcará seu retorno internacional com a série IND vs ENG T20I, e espera-se que também participe da próxima série ODI. Se ele mantiver a forma física e o ritmo de boliche, Shami será uma chave na equipe do Troféu dos Campeões da Índia, o que seria crucial, já que Jasprit Bumrah permanece sob uma nuvem de lesões por enquanto.

Axar Patel promovido a vice-capitão

Em uma decisão interessante, os selecionadores do BCCI nomearam Axar Patel como vice-capitão da Índia para a série IND vs ENG T20I.

Até a Copa do Mundo ICC T20 de 2024 do ano passado, Hardik Pandya era o vice-capitão da bola branca, mas Suryakumar Yadav conseguiu o cargo de capitão depois que Rohit Sharma se aposentou, e Shubman Gill foi nomeado o novo vice-capitão da bola branca para a turnê do Sri Lanka.

Agora, com Gill descansado, Axar foi incumbida da responsabilidade da vice-capitania do T20I, apesar de Pandya estar na equipe.

Sem calças Rishabh?

Sanju Samson tornou-se imparável ao quebrar três séculos em suas últimas cinco entradas do T20I. Ele agora apresentou fortes argumentos para ser o titular titular, mesmo quando Gill e Jaiswal estão disponíveis.

Pant foi o batedor-postigo titular da Índia durante a Copa do Mundo T20 de 2024 e em dois dos três T20Is no Sri Lanka no ano passado. Seus retornos de T20I não foram impressionantes: média de 23 após 76 T20Is e uma taxa de acerto de 127.

Embora Pant provavelmente esteja descansado da série IND vs ENG T20I depois de jogar em todos os cinco testes BGT, Samson apresentou agora um caso convincente para ser o batedor-guarda-postigo de primeira escolha no lado T20I.

