Três lutas nos primeiros nove segundos, quando os Estados Unidos venceram o Canadá

Uma partida entre os Estados Unidos e o Canadá desceu ao caos no sábado, com três lutas que explodem entre os jogadores nos primeiros nove segundos.

Os jogadores trocaram golpes no Bell Center em Montreal durante a partida de 4 nações, que os Estados Unidos venceram por 3 a 1 com a assistência do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

O jogo foi jogado no contexto de tensões entre os países vizinhos e o hino nacional antes do jogo dos EUA.

O hino dos Estados Unidos tornou -se uma ocorrência regular nos jogos da NHL e da NBA no Canadá.

Ocorre depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Tump, disse que o fará Impor tarifas aos bens importados de seus vizinhos americanos, Enquanto ele também tem A idéia de que o Canadá se tornou o 51º estado dos Estados Unidos.

Brandon Hagel de Canadá e o jogador dos EUA.

O irmão de Tkachuk, Brady e Sam Bennett, do Canadá, largou as luvas em uma troca acolchoada um segundo depois.

Seis segundos se passaram antes da terceira e última luta viram JT Miller e Colton Parayko do Canadá arremessarem um para o outro.

O técnico americano Mike Sullivan disse: “Acho que é muito indicativo do que isso significa para os jogadores.

“Existem duas equipes muito competitivas, que têm muito orgulho para suas respectivas equipes e seus países.

“Para mim, quando você tem um investimento na tentativa de vencer como aconteceu, acho que isso é uma indicação disso. Que jogo incrível de hóquei”.

O treinador do Canadá, Jon Cooper, que é duas vezes vencedor da Stanley Cup, acrescentou: “Ele não foi planejado.

“Não foram dois treinadores jogando meninos e dizendo ‘isso está acontecendo’, nada disso aconteceu. Isso foi tão orgânico quanto é colocado”.

O jogo teve o contexto adicional dos melhores jogadores da NHL que não jogaram em um cenário internacional há 10 anos.

Tradicionalmente, os melhores jogadores do campeonato saltam campeonatos mundiais e a NHL não enviou jogadores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ou 2022.

Cooper acrescentou: “Provavelmente havia 10 anos sem um hóquei internacional exalado em um minuto e meio”.

Os Estados Unidos confirmaram seu lugar na final do confronto das 4 nações, graças a dois gols de Jake Guentzel e outro por Dylan Larkin, com Connor McDavid marcando para os anfitriões.

O Canadá enfrenta a Finlândia na segunda -feira em seu último jogo da fase da piscina, enquanto os Estados Unidos jogam.