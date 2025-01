Três maneiras pelas quais Bengala Oriental pode começar a tirar o melhor proveito de Dimitrios Diamantakos

Dimitrios Diamantakos marcou três gols em 11 partidas nesta temporada na ISL.

Dimitrios Diamantakos caiu em uma espécie de crise em Bengala Oriental depois de se destacar por ele nas primeiras partes do reinado de Oscar Bruzon. O atacante grego desempenhou um papel importante no sucesso da AFC Challenge League, marcando quatro gols em três jogos que levaram o time às oitavas de final.

Depois disso, o jogador de 31 anos também marcou gols em vitórias importantes da Indian Super League (ISL) sobre Jamshedpur FC e NorthEast United. Justamente quando parecia que estava começando a atingir o auge, o desempenho de Diamantakos começou a declinar. Ele não marcou nenhum gol nos últimos três jogos e parece deslocado sem o apoio adequado ao seu redor.

Cleiton Silva não tem conseguido criar muito para Diamantakos e o atacante grego fica frustrado nos jogos, causando pouco impacto na linha de frente. Agora cabe a Bruzon e companhia ajudar seu atacante a recuperar a melhor forma para a reta final da temporada, sabendo como a qualidade de Diamantakos pode ajudar a atormentar qualquer equipe. Estas são as maneiras pelas quais a Brigada Vermelha e Dourada pode começar a trazer à tona o que há de melhor em Diamantakos.

Acalme-o durante os jogos.

Dimitrios Diamantakos tem três gols pelo East Bengal nesta temporada (Cortesia: ISL Media)

Diamantakos é o tipo de jogador que tende a se emocionar muito durante o jogo em campo pela paixão em levar seu time à vitória. Em várias partidas nesta temporada, o desempenho do jogador de 31 anos foi prejudicado devido à sua natureza temperamental.

Muitas vezes ele tem sido frustrado por defesas agressivas contra ele ou por árbitros que não conseguem detectar faltas ou tomar decisões a favor de sua equipe. O estado da arbitragem é algo que nem DIamantakos nem East Bengal podem influenciar diretamente na ISL. Por isso, Bruzón tem que ajudar o seu atacante a ser uma pessoa mais calma durante os jogos. Ele precisa garantir que o jogador de 31 anos não se deixe levar pela oposição que tenta tirá-lo do jogo.

O atacante grego precisa estar mais focado na tarefa que tem pela frente, que é ajudar a fazer jogadas de ataque inteligentes e aproveitar as oportunidades. Se você conseguir controlar seu temperamento, sendo mais paciente e calmo em sua abordagem, deverá começar a produzir melhores desempenhos.

Obtenha um serviço melhor para ele

O jogador de 31 anos marcou apenas três gols em 11 partidas pelo East Bengal nesta temporada, tendo marcado 13 gols em 17 partidas na campanha anterior pelo Kerala Blasters. A principal razão para isso é a falta de serviço que Diamantakos sofre com a equipe de Calcutá.

As lesões e problemas de consistência de East Bengal impactaram diretamente sua linha de frente e suavizaram a crueldade dentro de Diamantakos. Ele acertou apenas cinco chutes a gol na temporada 2024-25, depois de ter acertado 23 chutes a gol na campanha anterior. A melhor forma de ajudá-lo é Bruzon colocar os jogadores em volta de Diamantakos para lhe prestar um melhor serviço dentro da área.

Isso significaria que ele teria que pedir aos seus jogadores que fossem mais precisos no tipo de cruzamentos que fazem na área para que o atacante grego possa atacá-los. Bruzon provavelmente precisa incentivar seus laterais a serem mais proativos em fazer corridas sobrepostas para apoiar os alas e também ajudar a criar oportunidades para Diamantakos.

O jogador de 31 anos está um passo atrás, um puro camisa 9 que precisa pelo menos que a bola entre na área para fazer as coisas. Ele não pode fazer tudo sozinho, desde criar suas próprias chances até finalizá-las, mas o movimento inteligente de Diamantakos e seu senso posicional significam que ele deve marcar muito mais gols, desde que tenha mais ajuda na área.

Faça-o aderir à caixa.

A razão pela qual o atacante grego foi tão clínico no Kerala Blasters é porque ele foi encarregado de percorrer o terço final em busca das melhores oportunidades. Em Bengala Oriental, principalmente devido aos problemas no ataque, Diamantakos teve que modificar um pouco o seu jogo e assumir mais responsabilidades do que lhe convém.

Ele é frequentemente visto se aprofundando em sua linha de meio-campo na tentativa de ajudar a criar coisas ou abrir espaço vazio para alas ou meio-campistas. O que isso causa é que muitas vezes ele não consegue se colocar nas melhores posições para fazer gols, desperdiçando oportunidades e deixando Diamantakos ainda mais frustrado.

Com a chegada de Richard Celis, Bruzón pode agora pedir ao jogador de 31 anos que deixe de se preocupar com as jogadas de ligação ou com a criação de oportunidades e se concentre mais nas suas funções dentro da área. Ele tem que fazer com que o atacante grego seja um atacante puro na área, que fique nessa zona e possa superar a marcação do zagueiro para abrir caminho para oportunidades de gol.

East Bengal precisa que Diamantakos acerte cruzamentos ou passes no terço final para melhorar suas qualidades de gol e poder voltar a marcar gols regularmente.

