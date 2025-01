Três razões principais pelas quais Gunther irá lutar contra Jey Uso no evento principal da WWE no sábado à noite

As duas estrelas se enfrentarão no Evento Principal de Sábado à Noite, em 25 de janeiro.

O campeão mundial dos pesos pesados ​​da WWE, Gunther, defenderá seu título contra o ‘Main Event’ Jey Uso na edição de 25 de janeiro do Main Event de Saturday Night. O primeiro SNME de 2025 será transmitido ao vivo do Frost Bank Center em San Antonio, Texas.

Assim como o SNME em 14 de dezembro de 2024, será transmitido ao vivo pela NBC. O confronto foi anunciado no episódio de 13/01 do Monday Night Raw após um segmento entre os dois onde Jey desafiou o Ring General para uma luta pelo título no próximo SNME.

Antes do confronto no Frost Bank Center, vamos dar uma olhada em três razões pelas quais o Ring General manterá o título contra Jey em 25 de janeiro.

3. As limitações de Jey Uso

Apesar de ser um lutador extremamente talentoso, Jey Uso é conhecido principalmente por seus títulos de tag team ao lado de seu irmão Jimmy Uso (The Usos). O Ring General também apontou isso durante seu segmento na semana passada, onde afirmou que Jey é “apenas um bom lutador de tag team”.

“Eu sei exatamente do que você é capaz e é muito menos do que eu sou capaz de fazer. Vou admitir, você é engraçado, você é divertido, mas quando o sinal tocar, eu estou vou expor você pelo que você é… Um lutador de tag team muito bom!” – Gunther para Jey Uso 😭#MOSTRAR pic.twitter.com/xRemBx6nHT — The Movement – ​​Luta profissional (@TheMovementXx) 14 de janeiro de 2025

Desde o início de sua carreira de simples, Jey se tornou uma das principais estrelas da promoção e conquistou o título Intercontinental após derrotar Bron Breakker. No entanto, sua corrida pelo título IC durou apenas 28 dias, em parte devido à interferência de Bloodline na revanche contra Breakker.

Embora Jey seja mais do que capaz de ganhar outro título, ele enfrenta um dos campeões mais dominantes da promoção no momento. Jey ainda poderia provar que estamos todos errados e derrotar o Ring General em 25 de janeiro, o que apenas aumentaria seu poder de estrela e aumentaria sua convincente história de oprimido. e derrotar o Ring General em 25 de janeiro, mas isso só aumentará seu poder estelar e sua história de oprimido.

2. Planos de longo prazo

Existem muitos rumores e relatos sugerindo que Ring General enfrentará Logan Paul ou John Cena, o que provavelmente significa que ele manterá o título até a WrestleMania 41. A promoção provavelmente preparará uma grande luta pelo título para ele no maior evento. cenário.

A falta de preparação para o confronto entre as duas estrelas na edição do dia 25 de janeiro do SNME também sugere a falta de chances de conseguirmos um novo campeão.

1. Domínio de Gunther

Uma das principais razões para o Ring General manter o título contra Jey é o domínio absoluto que ele demonstrou em seu reinado pelo título, que é muito semelhante ao seu reinado pelo título Intercontinental, que durou 666 dias. Gunther defendeu o título 21 vezes antes de Sami Zayn derrotá-lo na WrestleMania 40 para encerrar seu reinado pelo título do IC.

Gunther teve uma corrida histórica pelo título do IC. Ele venceu o King of the Ring em 2024. Ele agora é o campeão mundial dos pesos pesados. O melhor lutador da WWE foi contratado com perfeição. pic.twitter.com/vhryzKamwO – Finesse de luta livre profissional (@ProWFinesse) 4 de agosto de 2024

O Ring General então começou sua ascensão ao título mundial e finalmente alcançou seu objetivo no WWE SummerSlam 2024 PLE, onde derrotou Damian Priest para se tornar o Campeão Mundial de Pesos Pesados. Seu reinado pelo título atualmente é de 166 dias, com quatro defesas de título.

As defesas de título no Main Event de sábado à noite marcarão a quinta defesa do Ring General, com sua defesa mais recente ocorrendo na edição de 14 de dezembro de 2024 do SNME.

Quais são as suas previsões para o card do Evento Principal de Sábado à Noite de 25 de janeiro? Jey Uso conseguirá destronar o campeão dominante ou o Ring General continuará a reinar com seu título? Deixe-nos saber seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

