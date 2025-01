Três razões principais pelas quais Sheamus deve vencer Bron Breakker no Main Event de sábado à noite

As duas estrelas se enfrentarão no Frost Bank Center

Depois de sofrer uma lesão na partida Triple Threat no Survivor Series 2024 PLE, ‘The Celtic Warrior’ Sheamus fez uma breve pausa na ação da WWE. Ele sofreu a lesão na partida Triple Threat contra Ludwig Kaiser e Bron Breakker, onde o título IC de Bron estava em jogo.

O Celtic Warrior retornou no episódio final do Monday Night Raw em 2024 e atacou Kaiser, estabelecendo um confronto de desafiante número um no episódio da semana passada da marca Red. O Celtic Warrior saiu vitorioso do confronto e enfrentou o Campeão do IC que estava sentado na primeira fila.

Sheamus e Breakker tiveram uma acalorada altercação que foi seguida pelo anúncio da luta entre os dois pelo Saturday Night Main Event, no dia 25 de janeiro, onde estará em jogo o título Intercontinental. O primeiro SNME de 2025 será transmitido ao vivo do Frost Bank Center em San Antonio, Texas.

3. Redenção

Como mencionado acima, o Celtic Warrior falhou em sua tentativa de conquistar o título Intercontinental na partida Triple Threat contra Kaiser e Breakker no Survivor Series 2024 PLE. Esta foi sua segunda tentativa de conquistar o título de Breakker, já que as duas estrelas se enfrentaram pela primeira vez no episódio do Raw de 24/11/24 em uma luta que se tornou um clássico instantâneo.

Porém, a partida terminou em desclassificação por interferência de Ludwig Kaiser. O Celtic Warrior tem mais uma chance de conquistar o título. Vencê-lo não seria apenas uma grande conquista, mas também uma redenção por suas derrotas anteriores para Breakker.

Leia também: Todas as partidas confirmadas para o WWE Saturday Night Main Event (25 de janeiro de 2025)

2. Estabelecendo domínio

O Celtic Warrior não consegue saborear a glória do título desde 2021. Seu último reinado pelo título terminou em 21 de agosto de 2021, no SummerSlam PLE no Allegiant Stadium em Paradise, Nevada, onde foi derrotado por Damian Priest, perdendo o campeonato. Estados Unidos e encerrando seu terceiro reinado aos 132 dias.

Uma vitória sobre Breakker não só estabeleceria Sheamus como uma força dominante na promoção, mas também provaria que os céticos estavam errados. A vitória também seria um grande testemunho da resiliência e longevidade do Guerreiro Celta.

1. Campeão do Grand Slam

O Celtic Warrior teve uma longa carreira na promoção de Stamford, repleta de múltiplas conquistas. Ele conquistou o Campeonato dos Estados Unidos e o Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​três vezes cada, bem como o Campeonato Mundial de Tag Team da WWE quatro vezes com Cesaro.

Além disso, ele também conquistou o WWE Tag Team Championship com Cesaro. No entanto, tal como John Cena, o título Intercontinental escapou a Sheamus ao longo da sua carreira na WWE e uma vitória sobre Breakker significaria que ele alcançou o objetivo.

A adição do título IC também significaria que ele é um campeão do Grand Slam da WWE, já que o título IC é a única peça que lhe resta em sua jornada para se tornar um campeão do Grand Slam.

Será que Sheamus conseguirá sair vitorioso e alcançar a marca de se tornar campeão do Grand Slam? Ludwig Kaiser interferirá na briga pelo título do IC no SNME? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.