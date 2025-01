Três times que devem trocar de treinador no PKL 12

Essas três equipes foram as que mais decepcionaram os fãs de Kabaddi na 11ª temporada do PKL.

Terminou a 11ª temporada da Pro Kabaddi League (PKL 11), na qual o Haryana Steelers não só liderou a classificação, mas também conquistou o título. Além de Haryana, Patna Pirates e Dabang Delhi também impressionaram. Esta temporada foi cheia de emoção porque até os últimos jogos não se sabia quais equipes poderiam entrar entre os seis primeiros.

Os treinadores desempenham um papel muito importante no sucesso de qualquer equipa, que tem de criar novas estratégias minuto a minuto. Muitas vezes ele tem que mudar o plano de jogo no meio da partida e neste caso Manpreet Singh provou ser o melhor treinador da temporada. Mas aqui falamos sobre essas três equipes que devem mudar de treinador na próxima temporada.

3. Guerreiros de Bengala – Prashant Surve

Antes do PKL 11, o Bengal Warriors dispensou seu ex-técnico K Bhaskaran e nomeou Prashant Surve como treinador principal, que era o assistente técnico do mesmo time no PKL 10. O fardo caiu sobre seus ombros para encerrar a má fase do Bengal desde a 7ª temporada. Ele tinha grandes esperanças na equipe equipada com veteranos como Maninder Singh, Fazal Atrachali e Nitesh Kumar, mas infelizmente não conseguiu fornecer uma boa combinação para a equipe.

Bengala tinha um bom time, um atacante estrela Maninder Singh e o melhor zagueiro do mundo Fazal Atrachali e um capitão de primeira linha. Mas a maior dificuldade que o técnico Prashant Surve enfrentou foi não conseguir preparar a combinação do time do início ao fim. O Bengal registrou apenas 5 vitórias em 22 partidas ao longo da temporada e terminou em 10º na tabela de times.

2. Tamil Thalaivas – Udaya Kumar e Dharmaraj Cheralathan

Tamil Thalaivas desta vez nomeou 2 treinadores – Uday Kumar e Dharmaraj Cheralathan, mas esta estratégia revelou-se completamente inútil. Uday Kumar era o treinador principal, enquanto a função de Cheralathan era preparar a estratégia. Mesmo depois que dois gigantes de Kabaddi se uniram, eles não conseguiram mudar o destino de Thalaivas.

Desta vez, a equipe de Thalaivas contou com defensores talentosos como Sachin Tanwar, Narendra Kandola e Sahil Gulia. O Thalaivas terminou em nono lugar na tabela e um dos motivos do mau desempenho da equipe foram as frequentes lesões de seus jogadores. Mas também devemos nos perguntar se Tamil Thalaivas sofreu as consequências da estratégia de ir com dois treinadores.

1. Touros de Bengaluru – Randhir Singh Sehrawat

Randhir Singh Sehrawat faz parte da equipe do Bengaluru Bulls desde a primeira temporada. Jogadores iam e vinham, mas Randhir treina esse time há 11 temporadas consecutivas e nesse período também sagrou-se campeão do Bulls na sexta temporada. Infelizmente, o PKL 11 revelou-se muito improdutivo para os Bulls. Na verdade, a queda do Bengaluru Bulls começou na própria mesa de leilão, já que o time não conseguiu preparar um elenco forte.

No PKL 11, os Bulls registraram apenas 2 vitórias em 22 partidas e a administração com certeza deve estar atenta a isso. Os Bulls não conseguiram chegar aos playoffs por duas temporadas consecutivas, então é bem possível que a direção do time dispense Randhir de seus serviços.

Para mais atualizações, siga Khel Now Kabaddi em Facebook, Twitter, Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.