Trevor Kettle defende a ‘integridade’ dos árbitros indianos em meio a recentes decisões controversas

O ex-árbitro da Premier League, Trevor Kettle, compartilha suas idéias sobre as recentes controvérsias em campo.

O diretor de arbitragem (CRO) da Federação Indiana de Futebol (AIFF), Trevor Kettle, abordou recentemente as preocupações em torno dos padrões de arbitragem no futebol indiano na segunda-feira. Como parte da coletiva de imprensa, Kettle teve como objetivo separar o fato da ficção e prestou esclarecimentos sobre as recentes decisões dos jogos da Superliga Indiana (ISL) e da I-League.

Durante a conferência de imprensa, o ex-árbitro da Premier League tentou esclarecer os alegados preconceitos e erros, ao mesmo tempo que reafirmou a confiança da federação nos árbitros indianos.

Foram algumas semanas difíceis para os árbitros indianos em partidas da ISL e da I-League, com decisões questionáveis ​​​​em partidas notáveis.

Trevor Kettle defende a ‘integridade’ dos árbitros indianos

O AIFF CRO reconheceu que os clubes muitas vezes expressam insatisfação com as decisões da arbitragem. Clubes como o East Bengal FC e o Punjab FC expressaram preocupações nas últimas semanas, especialmente o primeiro, após o Derby de Calcutá, onde sentiram que não receberam um pênalti claro.

Embora tenha atribuído o descontentamento à intensa natureza competitiva do jogo, Kettle destacou que cada uma dessas decisões é revisada pelo Key Match Incident Review Panel (KMIRP). Ele rejeitou as alegações de preconceito negativo e enfatizou que não houve favoritismo por parte dos árbitros indianos. Trevor Kettle disse: “A integridade dos nossos árbitros está intacta. Não há ação deliberada para favorecer ou prejudicar qualquer equipe.”

Os padrões de arbitragem melhoraram desde a chegada de Kettle

Destacando o progresso durante sua gestão, Kettle observou que os erros de arbitragem foram significativamente reduzidos. Ele observou que antes de sua chegada à Índia em outubro de 2022, os padrões de arbitragem não estavam à altura.

Atribuiu isto à melhoria da formação e aos sistemas de avaliação robustos, incluindo uma das suas iniciativas, nomeadamente o Painel de Revisão de Incidentes Chave, um painel composto por três antigos árbitros da FIFA e dois árbitros de jogos da AFC. Este painel analisa decisões controversas e garante a responsabilização sem comprometer a credibilidade dos árbitros.

Trevor Kettle expandiu o papel do painel afirmando: “A precisão das decisões dos principais incidentes do jogo (KMI) é agora monitorizada com precisão como o principal indicador do desempenho da arbitragem, com um alcance alvo de 85%. Curiosamente, os resultados da pesquisa de pré-temporada entre treinadores e árbitros esperavam, em média, uma precisão de 82,5% sem a ajuda da tecnologia VAR.”

Árbitros indianos poderão fazer parte de programas de intercâmbio no futuro

Respondendo à questão de trazer árbitros estrangeiros para a Índia, Kettle descartou firmemente a possibilidade. Ele afirmou: “Não há interesse em contratar árbitros estrangeiros. Acreditamos no talento e no potencial dos nossos colaboradores. Em vez de importar experiência, focamos em desenvolver a nossa própria.”

Trevor Kettle também mencionou programas de intercâmbio em andamento em outros países com parcerias ao redor do mundo. Embora tenha admitido que isso proporcionaria valiosa exposição e oportunidades de aprendizagem aos árbitros indianos, também destacou que os erros cometidos por estes árbitros podem complicar o processo.

Ele revelou que estão em andamento negociações com a Federação Inglesa de Futebol (FA) sobre programas de intercâmbio nos escalões inferiores da liga no Reino Unido para treinar árbitros indianos. No futuro, essas colaborações poderão não só melhorar as competências dos árbitros indianos, mas também permitir-lhes adaptar-se a diferentes ambientes futebolísticos.

Os erros dos árbitros indianos são “humanos”

Apesar destes avanços, Kettle reconheceu que os clubes continuariam a reclamar, mas também reiterou que os árbitros também são seres humanos. Ele disse: “Em um esporte tão emocionante, as emoções são intensas. Mas estamos empenhados em melhorar os padrões de arbitragem e garantir a justiça em campo.”

Afirmou mesmo que embora a Índia não tenha fundos para implementar sistemas VAR neste momento, garantiu que a AIFF está a trabalhar para encontrar soluções alternativas. O antigo árbitro da Premier League reconhece que embora existam algumas ligas inferiores na Índia que utilizam sistemas semelhantes ao VAR, o compromisso da federação é melhorar os árbitros indianos em vez de utilizar a tecnologia VAR, que actualmente não podem pagar.

A conferência de imprensa do ex-árbitro inglês negou as acusações dos clubes indianos e dos seus adeptos sobre a falta de responsabilidade por parte da AIFF. Embora a abordagem proativa do órgão máximo do futebol indiano para enfrentar os desafios da arbitragem seja questionada, os erros dos árbitros estão estatisticamente dentro da margem de erro.

Com os mecanismos de revisão estruturados revelados por Kettle e sua equipe, os árbitros indianos permanecem no centro das atenções. Dado que a AIFF espera impulsionar o futebol na Índia, é essencial que a estrutura seja operacional e credível para ajudar o futebol indiano a alcançar a excelência nos próximos anos.

