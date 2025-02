Trevor Lawrence rivela i suoi pensieri onesti sul fuoco di Doug Pederson

La fondazione di Jacksonville Jaguars è stata scossa in questa stagione dopo che la squadra ha spinto sorprendentemente il capo allenatore Doug Pederson non appena la stagione della NFL è terminata.

Questo è stato brevemente seguito dal licenziamento del direttore generale Trent Baalke, dopo che è diventato chiaro alla proprietà che la sua presenza ha impedito il principale allenatore del processo di occupazione.

Mentre il front office e il personale di coaching sono stati rivisti, il quarterback Trevor Lawrence non va da nessuna parte, e recentemente ha condiviso i suoi pensieri onesti sul licenziamento del suo allenatore.

Durante una recente esibizione in UP & Adams, Lawrence con Kay Adams ha parlato se è stato sorpreso dal licenziamento di Pederson.

“Ho molto rispetto e apprezzamento per l’allenatore Pederson e ciò che ha fatto a me e la convinzione che ha mostrato in me. Non so sorpreso solo perché si tratta di un business dei risultati … ma ci si muoviamo ancora per basarsi e ci manterremo in contatto e questo rispetto sarà sempre lì “, ha detto.