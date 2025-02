Mohammad Rizwan e Salman Agha quebraram as idades para levar o Paquistão à final da série de três lados com uma vitória impressionante de seis vezes sobre a África do Sul em Karachi. Rozzwan liderou a perseguição mais alta de sucesso do Paquistão em todos os dias internacionais de um dia 353 em 49 partidas com o magnífico 122, enquanto Salman bateu 134 em seu século Virgem no Estádio Nacional. O Paquistão agora enfrentará a Nova Zelândia no mesmo lugar na sexta -feira na final do evento, que é um dos principais -Up para os mestres que começam na próxima semana.

Centenas feitas por Rizwanna e Salman ofuscaram o recorde de Matthew Breetzke na maioria das corridas por um batedor em seus dois primeiros dias internacionais internacionais de um dia 150 e 83.

As entradas Breetzke formaram uma impressionante África do Sul no total 352-5.

Rozzwan e Salman construíram uma partida de 260, um novo recorde do quarto portão para o Paquistão, melhorando em 206 adquirido por Shoaib Malik e Youunis Khan contra a Índia em Centurion em 2009.

Suas bolhas de entrada também devem apagar dúvidas sobre o piscar sensível da banda quando eles melhoraram na maior busca anterior bem -sucedida do Paquistão de 349 contra a Austrália em Lahore em 2022.

Rozzwan alcançou nove fronteiras e três seis das 128 bolas, enquanto 103 pilha de Salman bateu 16 fronteiras e duas seis.

Anteriormente, Breetzke passou na segunda-feira seu maior resultado de estréia em história contra a Nova Zelândia em Lahore com um atraente 84-Ball 83, temperado com seis e 10 fronteiras, depois que a África do Sul venceu o arremesso.

Breetzke foi melhorado pelo agregado de Desmond Haynes, na Índia Ocidental, em 195 corridas em suas duas primeiras partidas em 1978, antes de cair no brilhante spinner Khushdil Shah.

O ataque de boliche do Paquistão não impediu os turistas de ganhar uma grande quantia, e Temba Bavuma (82) e Heinrich Klaasen (87) também caíram.

Como os postigos não caem, o Fast Telmon do Paquistão Shaheen Afridi frustrado com a raiva colidiu com Breetzke quando o Pańlak tentou terminar a corrida.

Shaheen fez contato físico e trocou palavras com seu rival antes do juiz Asif Yaqoob separar o par.

Bavuma e Tony de Zorzi (22), uma das quatro mudanças na equipe da África do Sul, colocaram 51 na posição de abertura. Então o capitão construiu um segundo estande 119 de Breetzke.

Bawuma terminou depois de quebrar 13 fronteiras em suas 96 bolas batendo 96.

Klaasen levantou o ritmo com uma rápida batida de 56-Piłek, quebrando três e 11 fronteiras, quando os habitantes da África do Sul adicionaram 110 marchas nos últimos 10 anteriores.

Kyle Verreynne e Corbin Bosch não permaneceram de 44 e 15, respectivamente, para tomar a África do Sul após 350.

