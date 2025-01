Triple H fornece atualizações sobre John Cena, linha do tempo RAW e muito mais

COO da WWE conversou com Jimmy Traina antes da estreia na Netflix

Enquanto a WWE se prepara para o histórico show Monday Night Raw na Netflix, agendado para 6 de janeiro no Intuit Dome, a excitação entre os fãs está em alta. Até o momento, foram anunciadas quatro partidas de alto risco para o programa.

Antes da estreia, o COO da WWE e lenda do wrestling profissional Paul ‘Triple H’ Levesque conversou com Jimmy Traina no SI Media Podcast. Durante a conversa, Levesque revelou alguns segredos sobre a duração do programa, a classificação PG, uma atualização sobre John Cena e muito mais.

A duração do Monday Night Raw será flexível

No episódio final do Friday Night SmackDown, foi anunciado que a marca Blue fará a transição para um formato de três horas, com seu primeiro show estendido agendado para 3 de janeiro em Phoenix, Arizona. Muitos fãs acreditavam que a marca Red logo seguiria essa mudança emocionante.

No entanto, nenhum anúncio oficial foi feito sobre esta mudança, deixando muitos fãs perplexos. Durante a conversa recente, Triple H lançou alguma luz sobre o assunto. Levesque revelou que a duração do Raw na Netflix será flexível.

“Será flexível no sentido de que não creio necessariamente que as limitações de tempo da rede de televisão ou da televisão a cabo serão aplicadas. Acho que, como muitos programas, eles têm a capacidade de fazer tudo o que o programa precisa. Então se esse episódio precisa durar uma hora, ótimo, é uma hora, o próximo episódio precisa durar 42 minutos, são 42 minutos. É o que torna o produto o melhor. “Agora, não estou dizendo que levaremos 42 minutos, mas claramente entregaremos o produto da melhor maneira para a Netflix e para seu modelo de negócios e o melhor para nossa narrativa.” Levesque revelou.

Levesque afirmou ainda que a promoção oferecerá o melhor produto para a Netflix, seu negócio e a história. Ao contrário da televisão por cabo, não estão sujeitos a limitações de tempo, dando-lhes a liberdade de criar o programa ao seu gosto.

Triple H confirma que a WWE na Netflix permanecerá PG, com nervosismo ocasional

Levesque também reforçou que os programas da WWE na gigante de streaming Netflix permanecerão voltados para a família. Ele acrescentou ainda que “às vezes eles vão um pouco mais longe”, mas nada extremo que decepcione o espectador.

“Essa será uma programação familiar como sempre foi, certo? Programação PG. Para mim, em geral, preciso que alguém pragueje num filme para que ele seja bom. Eu simplesmente não… entendo. Existem certos tipos de coisas que precisam disso ou são boas com isso. Mas eu já vi tantos comediantes que são limpos, que são, você sabe, loucos por dinheiro, como eu, você sabe, aqueles que chegam atrasados ​​com palavrões. Acho que tudo isso ganha muito mais importância. É uma classificação e uma marca que faz você se sentir de uma certa maneira, então as pessoas ficam entusiasmadas com isso. Mas queremos estar muito conscientes ao fazer isso, sobre o que acabamos de falar, que é que, com sorte, você não está aí olhando com seu filho e dizendo, oh Deus, por que estou mostrando meu filho aqui? E não, você sabe, eu não deveria me expor a isso. Vamos um pouco mais longe às vezes aqui e ali? Claro, mas nada que possa desencorajar você como espectador.” Levesque afirmou.

Atualização sobre a turnê de despedida de John Cena

O ‘GOAT’ do wrestling profissional John Cena dará início à sua turnê de despedida na segunda-feira no Intuit Dome. Ele se aposentará no final do ano e também disputará a última WrestleMania de sua carreira. Os fãs estão entusiasmados com a expectativa de quais estrelas e novatos farão parte da turnê de despedida de Cena.

Reforçando o que disse o vice-presidente executivo da WWE, Chris Legentil, Levesque revelou que Cena está fazendo do wrestling o seu principal compromisso e se apresentará em eventos ao vivo, bem como na programação regular.

“Ele fez deste o seu principal compromisso do ano. E ele está totalmente envolvido. Então ele vai fazer alguns eventos ao vivo. Ele vai fabricar televisores, não tudo porque obviamente também a oferta e a procura. Hospedará eventos premium ao vivo selecionados. Ele vai lutar muito. E então, você sabe, é como um ano civil. E então ele encerrará o dia. Triplo H disse.

Enquanto GOAT embarca em sua jornada final, os fãs esperam vê-lo romper o vínculo com Ric Flair e se tornar o 17 vezes campeão da WWE.

Triple H confirma que Joe Tessitore será comentarista do SmackDown

Levesque confirmou relatos de que Michael Cole mudou para o Monday Night Raw e se juntou a Pat McAfee na mesa de comentários. Alicia Taylor também se juntará a eles, substituindo Lilian Garcia, que se mudou para o SmackDown.

Durante a conversa, Levesque confirmou que Joe Tessitore se juntará a Corey Graves na cabine de comentários do SmackDown no futuro. Levesque também elogiou Tessitore e contou a história de como eles se conheceram.

“Ele é um grande fã. Mesmo antes de fazer qualquer coisa conosco, Joe me mandava mensagens sobre as coisas. Tornamo-nos amigos através de Nick (Khan). Ele me disse: ‘Eu vi neste podcast’ e nem sei do que ele está falando, e é meu trabalho saber do que ele está falando”, disse Pablo.

Levesque refletiu sobre seu encontro e conversa inicial com Tessitore, destacando a conexão que desenvolveram trabalhando juntos e o respeito que ele tem pelo trabalho e profissionalismo de Tessitore.

