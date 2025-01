Troca de Gavin Lux: Reds adquirem infielder dos Dodgers com o objetivo de aumentar o ataque

Não demorou muito para que o Los Angeles Dodgers transferisse um jogador de campo após contratar Hyeseong Kim. Os Dodgers negociaram o segunda base Gavin Lux com o Cincinnati Reds em troca do outfielder da liga secundária Mike Sirota e uma escolha de equilíbrio competitivo no draft. a equipe anunciou na noite de segunda-feira.

Los Angeles assinou com Kim um contrato de três anos no final da semana passada.e, pouco depois, o gerente geral Brandon Gomes disse que o time não tinha pressa em trocar um jogador de campo. Com Lux em movimento, os Dodgers planejam contar com alguma combinação de Kim, Mookie Betts, Miguel Rojas, Chris Taylor e possivelmente Tommy Edman no meio-campo.

“Acho que estamos adicionando um jogador realmente talentoso e (então) veremos como as coisas evoluem.” Gomes disse após a assinatura de Kim. “É útil ter peças realmente fortes em diversas áreas. É assim que estamos vendo agora.”

Lux, 27 anos, atingiu 0,251/0,320/0,383 com 10 home runs em 2024, sua primeira temporada retornando de uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Ele foi significativamente melhor no segundo tempo (0,899 OPS) do que no primeiro (0,562 OPS), à medida que se afastava da cirurgia. Lux estará sob o controle da equipe até 2026 e deverá ganhar aproximadamente US$ 3 milhões por meio de arbitragem na próxima temporada.

Os Reds negociaram o segundo base inicial Jonathan India no início desta entressafra. e não está claro como eles alinharão seu campo interno com Lux, que teve dificuldades com seu arremesso na primavera passada e foi transferido do interbases para a segunda base. Elly De La Cruz está no shortstop e Matt McLain retornará de uma cirurgia no ombro em 2025.

McLain era um jogador de 3,7 WAR na segunda base como novato em 2023, embora tenha machucado o ombro ao mergulhar em busca de uma bola na primavera passada e precisasse de uma cirurgia, o que o fez perder a temporada inteira. Ele jogou no campo externo na faculdade e na Arizona Fall League neste inverno, então é possível que McLain se mude para o campo externo, onde os Reds precisam de outro taco.

Sirota, de 21 anos, foi a escolha de terceira rodada de Cincinnati no draft de 2024. Ele ainda não fez sua estreia profissional. Pipeline da MLB classificado Ele fez dele o 14º melhor candidato no sistema dos Reds antes da troca, dizendo que ele tem “uma coleção intrigante de ferramentas” e “a velocidade (que) faz de Sirota um defensor central legítimo de longo prazo”.

As Escolhas de Equilíbrio Competitivo são escolhas de draft adicionais concedidas a cada ano a equipes de baixa renda e de pequenos mercados. Eles são as únicas escolhas negociáveis ​​do draft da MLB. A escolha nesta negociação provavelmente ficará na faixa geral de 35 a 40. A posição exata será determinada assim que os demais agentes livres qualificados assinarem.

Os Dodgers venceram os 98 melhores jogos da MLB em 2024 e são os atuais campeões da World Series. Os Reds tiveram um recorde de 77-85 na temporada passada e não vão à pós-temporada desde 2020. Eles não chegam aos playoffs em uma temporada de 162 jogos desde 2013.