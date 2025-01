Troca de Nick Richards: Suns agarram o grande homem do Hornets enquanto Josh Okogie segue para Charlotte, diz o relatório

O Phoenix Suns adquiriu o pivô Nick Richards do Charlotte Hornets. ESPN informou quarta-feira. Em troca, o Hornets adquiriu o guard Josh Okogie, a escolha de segunda rodada do Suns em 2031 e a escolha de segunda rodada do Denver Nuggets em 2026 e 2031. por ESPN. Charlotte também enviará a escolha de segunda rodada do Nuggets em 2025 para Phoenix.

Richards, de 27 anos, tem média de 8,9 pontos, 7,5 rebotes e 1,2 bloqueios em 21 minutos por jogo nesta temporada. Ele poderia assumir imediatamente uma função titular no Suns, que recentemente transferiu Jusuf Nurkic para o banco e então eles tiraram da rotação (e estão supostamente tentando negociá-lo).

Essa troca dá ao Phoenix algo que ele não tinha: um jogador físico de 2,10 metros que pode engolir rebotes, ser uma ameaça lob e proteger o aro. Há apenas oito dias, o Suns viu de perto o quão eficaz ele pode ser. Na vitória do Hornets por 115-104 contra o Phoenix, Richards marcou 15 pontos em 4 de 6 arremessos (e 7 de 8 arremessos da linha de lance livre), 12 rebotes (incluindo cinco no vidro ofensivo) e três blocos em 25 minutos.

Charlotte dominou os tabuleiros naquele jogo, e o Suns foi intimidado novamente nessa área na derrota por 122-117 contra o Atlanta Hawks na terça-feira. Na temporada, o Phoenix ocupa a 27ª posição em porcentagem de rebotes ofensivos, o que não é uma grande surpresa para um time liderado por Mike Budenholzer. O maior problema é que quando Nurkic estava fora da quadra, seus adversários recuperaram 31,7% de seus erros. É difícil superar rebotes defensivos ruins, especialmente para um time que não força reviravoltas e tem um forte perfil de chute de médio alcance.

Idealmente, a presença de Richards fortalecerá os Suns no interior e dará ao seu jogo pick-and-roll um pouco mais de força. Ele não vai passar de um posto alto como Mason Plumlee, o novato Oso Ighodaro ou Nurkic, mas talvez o que Phoenix precisava era de um jogador melhor. A eficiência de Richards caiu nesta temporada, mas ele foi um bom finalizador durante a maior parte de sua carreira de cinco temporadas e acertou 76% no aro em 2023-24.

Richards ganha US$ 5 milhões nesta temporada e esse mesmo salário não será garantido na próxima temporada. Se ele se encaixar no meio tão bem quanto, digamos, Daniel Gafford fez com o Dallas Mavericks na temporada passada, ele será uma pechincha. A questão para os Suns agora é o que vem a seguir. Eles estão com 19-20 anos na temporada, foram construídos para vencer agora e estão acima do segundo avental, o que significa que não podem adicionar salário nas negociações. Okogie, com quem eles assinaram um contrato destinado a ser negociado (US$ 8,3 milhões nesta temporada, US$ 7,8 milhões não garantidos na próxima temporada), foi uma das poucas peças que os Suns conseguiram colocar em jogo. Todo mundo sabe que Nurkic está disponível, mas essa mudança significa que Plumlee (que assinou um mínimo de um ano no verão passado) e Ighodaro (que está no ano 1 de um acordo de exceção barato de segundo turno) são dispensáveis? Quem é o melhor jogador que Phoenix poderia realisticamente conseguir para Grayson Allen e sua escolha de primeira rodada de 2031?

Conseguir que Richards tenha um contrato (efetivamente) expirando e (efetivamente) dois jogadores de segunda rodada é uma jogada sólida para uma equipe que busca melhorar na segunda metade da temporada. No entanto, se isto for tudo o que os Suns fizerem antes do prazo final de negociação de 6 de fevereiro, então provavelmente não terão aumentado significativamente o seu teto. Ninguém espera que Bradley Beal renuncie à sua cláusula de proibição de negociação, mas vamos ver o que mais o Phoenix pode fazer para equilibrar o elenco nas próximas três semanas.

Okogie, de 26 anos, tem média de 6,0 pontos, 2,9 rebotes e 0,8 roubadas de bola em 14 minutos por jogo. Do ponto de vista do Hornets, esta troca envolve escolhas, mas se ele fizer parte da rotação daqui para frente, será imediatamente o melhor defensor no ponto de ataque. Ele também é um excelente rebote para um guarda.

Curiosidade: Okogie jogou bola AAU com o atacante do Charlotte, Grant Williams.