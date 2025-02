Troféu 2025 Campeões: Índia excluem a estrela principal, tomem uma grande decisão “Pacer” contra Bangladesh

A Índia trouxe Ravindra Jadja e Mohammed Shami como capitão Bangladesh, Najmul Hossain Shanto ganhou o arremesso e escolheu o primeiro na primeira partida dos campeões do Grupo A Trophy ICC em Dubai na quinta -feira. A Índia é uma das favoritas para vencer a competição em oito equipes, embora Bangladesh possa causar uma surpresa. Depois de ganhar o chute do shanto, ele disse que estava muito feliz com os preparativos e disse que a combinação de boliche era três costuras e dois giradores. “Parece um bom portão, então queremos colocar engrenagens no tabuleiro. Hoje jogamos em um bom críquete e os meninos estão confiantes – ele disse.

Szypper India Rohit Sharma disse que colocaria primeiro. Quanto às mudanças da banda, ele diz que Jadiej e Shami estão voltando em vez de Washington Sundar e Arshdeep Singh.

“Tocamos aqui há alguns anos, então sentimos que a bola estava melhor sob as luzes. Todo mundo parece bom. Todo mundo é eficiente e bom. Vamos torcer para começarmos bem. Não há visão, cada jogo se torna muito importante neste torneio – ele disse.

A partida de quinta -feira será disputada em um novo arremesso, sem nenhum burro este ano, quando o jogo estiver se desenvolvendo à noite. O limite reto na Terra é de 82 m reta e os limites quadrados são de 74 mi 62 m, respectivamente.

Jogo xis

Índia: Rohit Sharma (Capitão), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (WK), Hardik Panda, Axar Patel, Ravindra Jadiej, Harshit Rana, Mohmmed Shami

Bangladesh: Tanzid Hasan, Soumya Sarkar, Najmul Hossain Shaanto (Capitão), Towhid Hridoy, Mohfiquur Rahim (WK), Mehidy Hasan Miraz, Jaker Ali, Rishad Hossain, Tannim Hasan Sakib, Taskinin Ahmed e Mustafur Rah Rah