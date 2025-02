Troféu 2025 Campeões: o único juiz do painel de elite INDC “decide viajar” para o Paquistão por causa de …

O único representante da Índia no painel de elite dos juízes da ICC, Nitin Menon, renunciou ao escritório do troféu de campeões no Paquistão este mês por razões pessoais. Na quarta -feira, a ICC anunciou uma lista de 15 funcionários da partida, incluindo três árbitros de partidas e 12 juízes para o torneio do Marquis, o planejado começará em Karachi em 19 de fevereiro e a final em 9 de março.

A lenda australiana David Boon, o Sri Lanka Wielki Wielki Ranjan Madugalle e Andrew Pycoft Zimbabwe receberam o nome de juízes do Match do oito torneios da equipe.

O evento acontecerá em três lugares no Paquistão -Karaczi, Lahore e Rawalpindi, durante o momento em que a Índia joga todos os jogos em Dubai, começando com um confronto com Bangladesh em 20 de fevereiro, por causa dos medos de segurança.

“A ICC queria colocá -lo (Menon) na lista de troféus dos campeões. Mas ele decidiu viajar para o Paquistão por razões pessoais “, disse o PTI Source BCCI.

Menon não poderia ficar em fósforos em Dubai, porque a ICC alerta a política de nomear juízes neutros. O órgão mundial não comentou Menon em seu comunicado para revelar a lista de funcionários.

Todos os três árbitros de partida selecionados para o torneio foram experimentados. Boon apareceu na final dos Campeões Champions 2017 e Madugalle retornou após a conclusão da final de 2013.

“O excelente painel de 12 juízes servirá como oito -oito do evento, e seis funcionários que retornam da edição de 2017, incluindo Richard Kettleborough, que ficou nas finais do troféu anterior dos mestres na Grã -Bretanha”, disse ICC no ICC no ICC no The ICC no The ICC no ICC no ICC no The ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC no ICC ” A edição de Kettleborough para o veterano 108 ODI será acompanhada pelos colegas Chris Gaffaney, Kumar Dharmasena, Richard Illingworth, Paul Reffel e Rod Tucker, que também estavam no torneio de 2017.

“Dharmasena expandirá seu trabalho com a participação de 132 ODIs durante o próximo torneio, recorde de um juiz do Sri Lanka em um formato de um dia”. Para Kettleborough e Illingworth, que ficaram juntos durante a final da Copa do Mundo em Ahmedabad, Michael Gough, Adrian Holdstock, Ahsan Raza, Sharfuddou Ibne Shahid, Alex Wharf e Joel Wilson se juntarão a Michael Goughd. Todo mundo estava no Campeonato Mundial na Índia.

Sean Easey, gerente sênior da ICC (juízes e juízes), disse que a extensa experiência dos funcionários da partida fornecerá jogos de alta qualidade.

“Sempre tentamos nomear os funcionários mais ilustres para eventos tão prestigiados e estamos convencidos de que esse grupo fará um excelente trabalho no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos. Desejamos a eles tudo de bom em um torneio memorável “, disse ele.

Oficiais da partida: Juízes: Kumar Dharmasena, Chris Gaffaney, Michael Gough, Adrian Holdstock, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Ahsan Raza, Paul Reiffel, Sharfuddou Ibne Shahid, Rodney Tucker, Alex Wharf, Joel Wilson.

Juízes: David Boon Boon, Andrew Pycoft.