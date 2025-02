O Troféu dos Campeões da ICC 2025 está programado para começar em 19 de fevereiro.

O Troféu dos Campeões da ICC está fazendo seu longo retorno após um intervalo de oito anos, e a última edição ocorre em 2017 na Inglaterra. A competição é considerada um dos torneios de CPI mais difíceis, já que as oito melhores equipes de críquete ODI competem entre si, sem deixar jogos fáceis para nenhum time.

O próximo torneio começará em 19 de fevereiro de 2025 em Karachi e será concluído com a final em 9 de março em Lahore (ou Dubai se a Índia se qualificar). Ele terá oito equipes, divididas em dois grupos: Grupo A e Grupo B.

O Grupo A inclui anfitriões do Paquistão, Índia, Bangladesh e Nova Zelândia, enquanto o Grupo B apresenta a Austrália, Inglaterra, África do Sul e Afeganistão.

Com todas as equipes que nomearam seus esquadrões para a competição, vamos dar uma olhada nos guardiões de wicket de todas as equipes participantes.

Troféu dos Campeões da ICC 2025: Wickt-Keppers de todas as equipes participantes

Índia

A equipe indiana de críquete escolheu KL Rahul e Rishabh Pant como opções de manutenção de postigos para o Troféu dos Campeões da ICC 2025.

Rahul impressionou tudo com seu desempenho na Copa do Mundo de Críquete da ICC 2023, marcando 452 corridas no torneio, enquanto Rishabh Pant foi incluído como um fator X no alinhamento.

Espera -se que Rahul comece, mas Pant pode encontrar seu caminho no XI em caso de uma lesão, mesmo como uma massa especializada.

Paquistão

O capitão Mohammad Rizwan assumirá tarefas de postigo para o Paquistão no Troféu dos Campeões da ICC 2025. Foi o melhor batedor do Paquistão em Crickt Limited nos últimos anos.

A massa de ordem média estava no seu melhor contra a África do Sul no jogo Tri-Series do Paquistão, onde marcou 122 invicto para ajudar os anfitriões a percorrer 352 corridas em Karachi.

Austrália

Alex Carey e Josh Inglis viajarão para o Paquistão, como o Wickt-Maintenate of Australia para o Troféu dos Campeões de 2025.

A dupla também fez parte da campanha vencedora da Copa do Mundo australiana em 2023. Enquanto Alex Carey começou o torneio, ele foi aposentado por inglês, que mostrou uma boa forma.

Ambos os jogadores tiveram um bom desempenho na série de testes recentemente concluída da Austrália contra o Sri Lanka. Eles devem começar, especialmente na ausência de grandes nomes: Mitchell Marsh e Marcus Stainis no alinhamento de rebatidas.

Inglaterra

Phil Salt assumirá tarefas de manutenção de postigos para a Inglaterra no próximo Troféu dos Campeões 025. O capitão Jos Buttler jogará como um batedor especializado devido a seus frequentes lesões nos últimos dois anos.

O sal começou contra a Índia na série ODI recentemente concluída, mas não conseguiu transformá -los em grandes pontuações. A Inglaterra esperará grandes corridas de sua estrela no torneio.

África do Sul

A África do Sul mostrou uma imensa consistência nos recentes torneios da ICC. O Proteas chegou à final da Copa do Mundo T20 da Copa do Mundo do T20 ICC após sua impressionante Copa da ICC 2023 da Copa do Críquete 2023.

Tristian Stubbs e Heinrich Klaasen foram selecionados como opções de manutenção de postigos pela África do Sul para o Troféu dos Campeões 2025.

Espera -se que ambos os jogadores apareçam no XI mais forte, com Klaasen provavelmente preferir como o primeiro guarda de escolha.

Nova Zelândia

A Nova Zelândia tem muitas opções de manutenção de postigos. Os Kiwis têm três jogadores que podem manter Wickts no próximo torneio: Tom Latham, Glenn Phillips e Devon Conway.

Espera -se que o capitão Latham assuma as tarefas de manutenção de Wickt, enquanto Glenn Phillips jogará como um papel completo com seu colapso.

Afeganistão

Considerado como os cavalos escuros para o torneio, o Afeganistão nomeou dois Wickt-Manters, Rahmanullah Gurbaz e Ikram Akhil, para o Troféu dos Campeões 2025.

Gurbaz mostrou uma excelente consistência no ODI de críquete em 2023, ajudando o Afeganistão a garantir vitórias notáveis ​​da série sobre Bangladesh e África do Sul. Espera -se que Ikram esteja no banco nos estágios iniciais do torneio.

Bangladesh

Bangladesh nomeou Mushfiquur Rahim como seu goleiro no torneio.

O ano de 37 anos jogou 272 ODI em sua carreira, marcando 7793 em uma média de 37 e uma taxa de ataque de 80.

Ao chegar à competição sem Shakib a Hasan, Bangladesh contará com a experiência de Rahim para navegar pelo torneio.

