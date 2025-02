Troféu dos Campeões da ICC, Jogos Nacionais, FIH Pro League e mais eventos para ver

Fevereiro tem vários eventos importantes alinhados a atletas no calendário esportivo indiano.

A Índia teve um começo impressionante em janeiro, já que eles mostraram seu domínio para o mundo em Kho Kho, vencendo as Copas do Mundo para homens e mulheres. Enquanto isso, na inauguração da Liga de Hóquei Feminina da Índia, Odisha Warriors conquistou uma vitória superior ao derrotar o Sogor Hockey Club com uma margem de 2-1 na final, enquanto Shachi Rarh Bengala Tigres venceu Hyderab em um thriller para elevar o título de homens.

O mês de fevereiro de 2025 também está programado para uma ação esportiva contínua em vários esportes, com torneios proeminentes, como o Troféu dos Campeões da ICC, o campeão da equipe misto da Badminton Asia. Com isso, vamos dar uma olhada no calendário esportivo indiano em fevereiro.

Eventos importantes a seguir em fevereiro no calendário esportivo indiano

Esportes aquáticos

Os eventos aquáticos ocorrerão entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro no Tarantal de Manakhand em Golapur.

29 a 4 de janeiro: Aquáticos nos 38º Jogos Nacionais

Tiro com arco

Os eventos da SHOOT de Arco estão programados para serem realizados no RGICS Ground, Rajat Jayanti Khel Parisar, durante os Jogos Nacionais. Além disso, o estágio I da Copa da Ásia para a Ásia e a Copa da Ásia são eventos importantes, que acontecerão em fevereiro em Bangkok, Tailândia.

1-7 de fevereiro: Arco e flecha nos 38º Jogos Nacionais

2-11 de fevereiro: Ásia para Copa (torneio de classificação mundial)

16-23 de fevereiro: estágio da Copa da Ásia I

Atletismo

Os atletas indianos competirão em vários eventos de turnês de interiores de atletismo mundial em várias categorias, incluindo reuniões de ouro, prata, bronze e nível continental. Enquanto isso, muitas competições nacionais e eventos de maratona proporcionarão oportunidades de atletas indianos para mostrar ações impressionantes. Abaixo está a lista de eventos nacionais:

A ser anunciado: 20º Atletismo Júnior do Internation National District

8-12 de fevereiro: Atletismo em 38º Jogos Nacionais

18-20 de fevereiro: campeonato nacional de para-atletismo

23 de fevereiro: Maratona Nacional

Badminton

Os professores alemães do Aberto e da Tailândia são os eventos da BWF, onde os índios estarão em ação. Além disso, o campeonato de equipes mistas de Bádminton Asia é uma das renomadas competições internacionais programadas em fevereiro.

28-2 de janeiro: Mestres da Tailândia

11-16 de fevereiro: Bádminton Asia Mixed Team Championships

29-4 de janeiro: Bádminton nos 38º Jogos Nacionais

25-2 a 2 de março de 25 a 2 de fevereiro: Aberto da Alemanha

Basquetebol

Os eventos de basquete estão programados entre 28 de janeiro e 3 de fevereiro no Bhag Timehi Hall, MPSC, em Rajat Jayanti Khel Parisar. Os importantes eventos de basquete em fevereiro são –

28-3 de janeiro: Basquete nos 38º Jogos Nacionais

21 de fevereiro: as eliminatórias da FIBA ​​Asia Cup contra o Irã

24 de fevereiro: qualificadores da FIBA ​​Asia Cup contra o Catar

Boxe

O Strandja International Tournament é um prestigiado torneio de boxe, que contará com proeminentes boxeadores indianos, em fevereiro.

31 de fevereiro, 7 de fevereiro: Boxe nos 38º Jogos Nacionais

22-3 de fevereiro: 76º torneio internacional de Strandja

Canoagem

Os eventos de Paragüismo e Kayak nos Jogos Nacionais estão agendados no Complexo Esportivo Aquático em Koti Colony.

11-13 de fevereiro: Piteno e caiaque nos 38º Jogos Nacionais

Xadrez

O torneio de xadrez de aço Tata e a série de grandes prêmios femininos da FIDE: a terceira seção são competições de xadrez para levar em consideração o mês.

17-2 de janeiro,: Tata Tata Steel Chess Tournament

17-28 de fevereiro: Fide Women’s Grand Prix Series-3rd

23 a 8 de fevereiro: Campeonato Mundial de Fide Junior Sub -20 World

Grilo

O Troféu dos Campeões da ICC verá a Índia enfrentar Bangladesh e Paquistão na fase de grupos em fevereiro. Aqui está o calendário de torneios de críquete durante o mês.

2 de fevereiro: Tour da Índia da Inglaterra (5º T20I)

6-12 de fevereiro: Tour da INGLEAGEM DA INDIA (3 ODI)

De 14 a 15 de fevereiro: a Premier League (WPL) feminina (WPL)

20 de fevereiro: ICC Champions Trophy – Match Grupo Stage (contra Bangladesh)

23 de fevereiro: Troféu dos Campeões da ICC – Matra de palco do Grupo (contra o Paquistão)

Ciclismo

Shivalik Velodrome em Satal Christian Ashram está organizando eventos de ciclismo nos Jogos Nacionais.

30-11 de janeiro: Ciclismo nos 38º Jogos Nacionais

Cercar

O Indian Spraft competirá em vários torneios da FIE em fevereiro, além de muitos atletas que participam dos Jogos Nacionais. Eventos de esgrima são apresentados abaixo em fevereiro

9-13 de fevereiro: cercar nos 38º Jogos Nacionais

Hóquei

As equipes nacionais indianas iniciarão sua campanha da FIH Pro League no final deste mês em Bhubaneswar.

4-13 de fevereiro: Hóquei em campo nos 38º Jogos Nacionais

15 a 25 de fevereiro: FIH Pro League-Mujeres

15 a 25 de fevereiro: FIH Pro League-Hombres

futebol americano

A Super League India, a I-League e a I-League 2 são os melhores torneios de futebol que liderarão eventos de futebol em fevereiro.

29 a 7 de janeiro, futebol nos 38º Jogos Nacionais

13-12 de setembro, Super Liga Indiana

22 de novembro, 6 de março: I-League

25-6 de janeiro: I-League 2

Golfe

As competições de golfe são apresentadas abaixo, onde os atletas indianos serão apresentados em fevereiro de 2025:

2-2 a 2 de fevereiro: campeonato do Bahrein

6-8 de fevereiro: Lalla Meryem Cup

6-8 de fevereiro: Riad individual

6-9 de fevereiro: Mestres do Catar

13-15 de fevereiro: série Aramco-Riat

20-23 de fevereiro: Honda LPGA Tailândia

27-2 de fevereiro: Aberta da África do Sul

27 de fevereiro, 2 de março: Cognizant Classic

27-2 de março: Campeonato Mundial das Mulheres

Academia

A ginástica pode ser estabelecida em Bhagirathi Hall, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar para os Jogos Nacionais.

8-13 de fevereiro: Ginástica nos 38º Jogos Nacionais

Handebol

Shivalik Hall organizará competições de handebol durante os Jogos Nacionais.

7-11 de fevereiro: Handball nos 38º Jogos Nacionais

Judo

Os eventos de judô serão realizados no Monal Hall em MPSC para os Jogos Nacionais.

10-13 de fevereiro: Judô nos 38º Jogos Nacionais

Kabaddi

Além de Kabaddi nos Jogos Nacionais, o Campeonato Asiático de Kabaddi no Irã é uma das competições de maior prestígio a levar em consideração em fevereiro.

29-2 de janeiro: Kabaddi em 38º Jogos Nacionais

De 20 a 25 de fevereiro: Campeonato Asiático de Kabaddi

Depósito

As competições de Kho Kho nos Jogos Nacionais, que acontecerão no Hall Chaukhamba em Manakhand Khel Parisar, terá terminado em 1º de fevereiro.

28-1 de janeiro: Kho Kho nos 38º Jogos Nacionais

Tigelas de grama

As tigelas de grama nos Jogos Nacionais serão organizadas no campo de treino de hóquei, MPSC, em Rajat Jayanti Khel Parisar.

1-8 de fevereiro: Lawn Bowl em 38º Jogos Nacionais

Malkhamb

O Estádio Van Chetna, em Khatima, receberá Mallakhamb nos Jogos Nacionais de 11 a 13 de fevereiro.

11-13 de fevereiro: Mallakhamb em 38º Jogos Nacionais

Basquetebol

As competições de netball nos Jogos Nacionais começarão entre 7 e 13 de fevereiro em Kanchenjunga Hall, MPSC, em Rajat Jayanti Khel Parisar.

7-13 de fevereiro: Netball nos 38º Jogos Nacionais

Remo

O remo nos Jogos Nacionais está programado entre 3 e 5 de fevereiro no Complexo Esportivo Aquático em Koti Colony.

3-5 de fevereiro: Remo em 38º Jogos Nacionais

Rugby

Os eventos de rugby nos Jogos Nacionais já começaram no Gango Athletics Ground, MPSC, em Rajat Jayanti Khel Parisar, e terminarão em 1º de fevereiro.

29-1 de janeiro: Rugby em 38º Jogos Nacionais

Tiroteio

Os eventos de filmagem são snedd de 29 de janeiro a 12 de fevereiro em tiroteio em Trishool Rang, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar e 46 Batalhão, em Pac.

29-12 de janeiro: Fotos nos 38º Jogos Nacionais

Abóbora

O France Open e o Aberto da Alemanha são dois torneios principais, onde os jogadores indianos juniores de squash competirão em fevereiro.

30-3 de fevereiro: Squash em 38º Jogos Nacionais

13-16 de fevereiro: Open Júnior Francês

20-23 de fevereiro: Aberto júnior alemão

Tênis de mesa

Além do tênis de mesa nos Jogos Nacionais, os atletas dos índios jovens e seniores serão apresentados em eventos da WTT em fevereiro.

4-8 de fevereiro: WTT Doha Feder

6-9 de fevereiro: Cingapura Youth Smash

9-13 de fevereiro: Tênis de mesa em 38º Jogos Nacionais

12-15 de fevereiro: Capadócia do Contender da Juventude da WTT

17-21 de fevereiro: WTT Feeder Capadocia

26-1 de fevereiro: WTT Youth Content Vadodara

Taekwondo

O Manakhand Khel Parisar Milam Hall organizará os eventos de Taekwondo em Golapur de 5 a 8 de fevereiro de 2025.

5-8 de fevereiro: Taekwondo nos 38º Jogos Nacionais

Tênis

Os principais tenistas indianos estarão em ação em vários eventos WTA e ATP em fevereiro. A seguir, é apresentada uma lista de competições em que os índios apresentarão:

31-2 de fevereiro:: Davis Cup Qualificadores, Primeira rodada

3-9 de fevereiro: Chennai Open ATP Challenger

3-9 de fevereiro: WTA250 CLUJ-NAPOCA

3-8 de fevereiro: WTA500 Abu Dhabi

3-9 de fevereiro: WTA125 Mumbai Open

5-11 de fevereiro: Tênis em 38º Jogos Nacionais

10-16 de fevereiro: ATP250 Delray Beach

10-16 de fevereiro: ATP250 Buenos Aires

10-16 de fevereiro: ATP250 Marselha

10-16 de fevereiro: Delhi Open ATP Challenger

17-22 de fevereiro: ATP500 DOHA

17-23 de fevereiro: Pune Open ATP Challenger

24-1 de março: ATP500 ACAPULCO

24-1 de março: ATP500 DUBAI

24-2 de fevereiro, ATP250 Santiago

24-2 de fevereiro, Bengaluru Open ATP Challenger

24-2 de fevereiro, WTA250 Austin

24-2 a 2 de fevereiro, WTA500 Mérida

Voleibol

As competições de vôlei já começaram nos Jogos Nacionais em Shivalik Hall, concluindo em 2 de fevereiro.

29-2 de janeiro: Vôlei em 38º Jogos Nacionais

Levantamento de peso

Os eventos de levantamento de peso estão programados de 30 de janeiro a 3 de fevereiro em Monal Hall, MPSC, em Rajat Jayanti Khel Parisar.

30-3 de fevereiro: levantamento de peso nos 38º Jogos Nacionais

Luta

Os eventos de luta livre estão programados para a fase final dos 38 Jogos Nacionais, que acontecerão de 10 a 13 de fevereiro no Yogasthali Khel Parisar no Roshnabad Stadium.

10-13 de fevereiro: Luta em 38º Jogos Nacionais

Wushu

Os eventos de Wushu nos Jogos Nacionais são realizados no Kanchenjunga Hall, MPSC, em Rajat Jayanti Khel Parisar.

29-1 de janeiro: Wushu nos 38º Jogos Nacionais

Yogasana

Os eventos de Yogasana serão realizados de 31 de janeiro a 4 de fevereiro no Estádio Hemwati Nandan Bahuguna.

31 de janeiro a 4: Yogasana nos 38º Jogos Nacionais

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama