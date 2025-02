O Paquistan Cricket Board, que é o apresentador do Trophy 2025 Masters, foi no final de um golpe não filmado depois que a Nova Zelândia Ravindra Rachin Ravindra, enquanto estava em uma partida com a série com o Paquistão no Estádio Lahore no Gaddafi Stadium. O lugar é um dos três que sediará o Trophy Masters corresponde um pouco mais de uma semana. Ravindra estava em seu rosto, andando para o gancho, mas, em vez disso, ele o bateu na cara, deixando -o sangue. Ele teve que ser removido do campo imediatamente, para a gravidade dos ferimentos. Alguns ótimos nomes no críquete do Paquistão disseram que as luzes LED recém -instaladas podem causar problemas com a visibilidade dos Krykiecists.

Rachin Ravindra sofreu um corte na testa e recebeu costuras, disse o críquete da Nova Zelândia em um comunicado à imprensa.

A estrela do Paquistão Ahmad Shehzad caiu fortemente no quadro de críquete do Paquistão (PCB) e disse que três estádios no Paquistão não estão prontos.

“A maneira como Rachin foi atingida na cara é uma parte frívola. A segurança do jogador é de grande importância. Você gastará o orçamento de 13 PKR árabe dessa maneira? Mesmo do lado de fora, tudo parece bom. Existem problemas na infraestrutura do estádio Rawalpindi, que aparentemente levará de 6 a 8 meses.

No entanto, o ex -capitão do Paquistão, Salman Butt, disse que as críticas não eram justificadas. Em vez disso, ele questionou Rachin Ravindra.

“Não faz sentido fazer as pessoas entenderem quando não querem. É irrelevante. Estas são algumas das mais recentes luzes LED que foram instaladas, por isso estão bem. Quando jogadores da Nova Zelândia atingiram seis de entregas próximas a 150 km / h, o trabalho leve não funcionou? Canal de informações local.

O Troféu dos Campeões 2025 começa em 19 de fevereiro com a partida do Paquistão e da Nova Zelândia.