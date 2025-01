Troféu Ranji: Ravindra Jadeja Scalps 12 enquanto Saurashtra derrota Delhi de Risabh Pant em dois dias

Ravindra Jadeja não conseguiu jogar no paraíso dos spinners e acrescentou mais sete às suas primeiras cinco em cinco entradas como Saurashtra, quase garantindo a saída de Delhi do Troféu Ranji com uma vitória por 10 a mais em dois dias no Grupo D, na sexta-feira. Embora os famosos batedores da Índia tenham sido grandes fracassos em vários jogos, o versátil Jadeja mostrou por que ainda é uma ameaça em pistas que oferecem uma ajuda significativa. Os anfitriões derrotaram Delhi, dispensando-os por apenas 94 em 25,2 saldos em seu segundo turno. Isso foi depois de Saurashtra ter se saído bem o suficiente para marcar 271.

Um primeiro turno de 83 corridas em uma pista difícil foi decisivo. Saurashtra marcou as 12 corridas necessárias em apenas 3,1 partidas. A partida durou pouco mais de 150 saldos em dois dias.

Após seis rodadas, Saurashtra (18 pontos) está de volta na busca pela classificação para a fase eliminatória do Grupo D junto com Tamil Nadu (19 em 5 jogos), que está em boa posição para vencer Chandigarh (18 pontos em 5 jogos) .

Delhi com 14 pontos tem uma partida em casa contra o Railways e mesmo uma vitória de sete pontos pode não ser suficiente se Saurashtra ou Chandigarh conseguirem vitórias nas últimas partidas.

Os fãs de Rishabh Pant ficaram em paz quando ele marcou 17 no segundo over depois de marcar 1. Nas primeiras entradas, ele foi eliminado na cobertura profunda do braço esquerdo por Dharmendra Jadeja.

No segundo over, o mais famoso Ravindra de Jadeja o colocou na frente e o salto extra deu a Sheldon Jackson a vantagem no primeiro deslize.

O capitão do Saurashtra, Jaydev Unadkat, disse antes da partida que prepararia Ranga Turner e buscaria sete pontos para chegar à fase de mata-mata.

Com exceção do capitão Ayush Badoni (44), que mais uma vez parecia bem e com as calças tentando contra-atacar brevemente, nenhum dos batedores de Delhi tinha ideia de quais entregas de Jadeja iriam virar e quais iriam direto.

Alguns deles tentaram raspar sem muito sucesso, enquanto outros não tinham certeza do jogo de pés.

A diferença foi a classe de ataque giratório. Ambos os Jadejas – Ravindra e Dharmendra – não tentaram trazer a reversão na pista do diabo e apenas lançaram nas áreas certas. Os dois spinners de braço esquerdo de Delhi, Harsh Tyagi (4/71 em 17 saldos) e Sumit Mathur (0/57 em 13 saldos) marcaram mais de quatro corridas por pista em uma pista amigável.

Após a partida, Jadeja foi visto dando dicas para Tyagi, que tem sido uma grande decepção para Delhi ao longo da temporada, enquanto Pant deu conselhos ao jovem guarda-postigo do Saurashtra, Harvik Desai.

Suraj, Sharmaep e Utkarsh brilham para Jharkhand

O abridor Kumar Suraj (104) marcou um século e foi habilmente apoiado por Sharandeep Singh (69) e Utkarsh Singh (62), que se ajudaram durante meio século. Jharkhand estava com um confortável 304 a 4 nas primeiras entradas contra Chattishgarh, depois de completar o segundo dia de jogo em Jamshedpur.

Jharkhand agora desfruta de uma vantagem de 74 corridas no primeiro turno depois de eliminar Chattisgarh por 230 no primeiro turno.

Neste dia, Suraj e Sharandeep abrem Jharkhand adicionou 179 para o estande de abertura para montar uma bela plataforma. Suraj acertou 11 quatros e um seis e Sharandeep teve quatros em seu crédito.

Embora os primeiros tenham sido teimosos em sua abordagem, Utkarsh estava em jogo durante seu over de 83 bolas com nove limites nítidos. Ele parecia bom para uma grande pontuação antes que o Off-Spinner Jivesh Bhutte o pegasse por Gagandeep Singh.

Ajith e Sai Kishore dão uma liderança de alto nível

Em um dia dominado por spinners de braço esquerdo, a experiente dupla de Tamil Nadu formada por Ajith Ram (5/34) e R Sai Kishore (3/48) eliminou Chandigarh em 204 em Salem.

A vantagem de Stumps aumentou para 124, já que os anfitriões terminaram o dia com 27 a 2 no segundo turno. Tamil Nadu marcou 301 corridas no século do adolescente C Andre Siddarth.

Upendra marca 82 em uma virada de 198 para 5

O ex-batedor indiano Upendra Yadav permaneceu invicto aos 82, quando os Railways chegaram a 198 a 5 contra o Assam, depois de iniciar a partida no segundo dia em Guwahati. No primeiro dia não foi possível jogar.

Breves pontuações: *Delhi 188 e 94 em 25,2 Overs (Rishabh Pant 17, Ravindra Jadeja 7/38).

Saurashtra 271 (Harvik Desai 93, Ravindra Jadeja 38, afiado Tyagi 4/71) e 15/0 em 3,1 Overs.

Pontos: Saurashtra 7; Delhi 0 *Chattisgrah 1st Innings 230. Jharkhand 304 para 4 em 94 saldos (Kumar Suraj 104, Sharrandeep Singh 69, Utkarsh Singh 62).

*Tamil Nadu 301 e 27/2.

1ª entrada de Chandigarh: 204 (Ajith Ram 5/34, R Sai Kishore 3/48).

*Racks 198 para 5 em 67 saldos (Upendra Yadav 82 Bruting, Mukhtar Hussain 2/18) vs Assam.

