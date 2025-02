Quando o Troféu dos Campeões da ICC começa com um confronto no Paquistão e na Nova Zelândia no Karachi National Stadium, o Pakistan Cricket Board (PCB) planejou um show de aviação com a participação da Força Aérea do Paquistão (PAF). Segundo relatos no Paquistão, a Media PCB confirmou que o show aéreo “Sher Dil” Dil Air ocorrerá na quarta -feira, enquanto o presidente do país Asif Asif Asif Ali Zardari será o principal convidado. Alguns dias atrás, o Conselho de Administração teve outra cerimônia de abertura, após o qual os membros do Paquistão foram convidados no site vencedor dos campeões em 2017.

O chefe da PCB Mohsin Naqvi expressou satisfação com a prontidão do país com o trofoma dos campeões, especialmente considerando que este é o primeiro evento da ICC que o Paquistão organiza após 29 anos.

“O Paquistão está totalmente preparado para a organização dos mestres de tropha”, disse Naqvi. “As instalações padrão internacionais serão entregues a todas as equipes. Os fãs nos estádios receberão todas as comodidades possíveis.

JF-17 Pakistan Air Force JF-17 Jets para voar #Championstrophy Cerimônia de abertura em Karachi hoje! Pela primeira vez, o PAF Jets realizará um mosca especial neste prestigiado evento de Krykieta. #Carachi #Grilo #Championstrophy2025 pic.twitter.com/dj3zxxxmasd – Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) 19 de fevereiro de 2025

“Organizar o torneio da ICC após 29 anos é uma questão de orgulho para o Paquistão, e continuamos a aumentar a honra do país, organizando com sucesso o troféu dos mestres”.

O Paquistão inicia uma campanha contra a Nova Zelândia em Karachi, onde Babar Azam, um garoto do pôster de uma banda com um morcego, irá à cabeça com outro grande contemporâneo, Kane Williamson. O torneio também inclui as melhores estrelas, como Joe Root, Steve Smith e Virat Kohli, mas Babar entra no mundo como um mundo de ODI no mundo, esperando uma nação de críquete.

Apesar das lutas do Paquistão nos recentes torneios da ICC, Babar permanece insatisfeito. “Não há nada. O que aconteceu no passado está fora de nós. Discutimos nossos erros e trabalhamos neles, e tentaremos não repeti -los. “

Com predominância de uma casa de lado, o Paquistão espera reverter sua sorte. Lahore, a cidade natal de Babar, é uma das três cidades que organizam partidas e acredita que as condições locais desempenharão um papel fundamental. “Quando você joga em casa, você tem a vantagem de como conhece as condições. Mas você ainda precisa jogar um bom críquete, porque todas as outras equipes são uma das melhores. “

O Troféu dos Campeões de oito anos, composto por um total de 15 partidas, começará em 19 de fevereiro e terminará em 9 de março. No total, três lugares testemunharão partidas no Paquistão-Karaczi, Lahore e Rawalpindi-in Pakistan, na Índia. Os jogos serão realizados em Dubai.

