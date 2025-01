Trophy 2025 Masters Event para capitães cancelados? O relatório afirma que complicações com duas equipes. Não Índia, Paquistão

A reunião de capitães antes dos campeões dos troféus de 2025 foi cancelada de acordo com o relatório em Paquistão de críquete. Já havia muita especulação de que o Capitão India Rohit Sharma não pode participar do evento no Paquistão. Agora, o novo relatório diz que o evento do capitão foi cancelado devido à “chegada atrasada” de várias equipes. O relatório citou as fontes da ICC, dizendo que a Inglaterra e a Austrália vieram ao Paquistão mais tarde do que o planejado. A Inglaterra chegará a Lahore em 18 de fevereiro e a Austrália chegará no dia seguinte. O Troféu dos Campeões de 2025 começa com uma partida entre o Paquistão e a Nova Zelândia. De acordo com o relatório desse cenário, a reunião de capitães não é viável.

A Índia jogará partidas em Dubai. O Grupo da Índia é composto pelo Paquistão, Bangladesh e Nova Zelândia.

O Pakistan Cricket Board (PCB) em combinação com a ICC ocorrerá a cerimônia de abertura do próximo Trophy Masters em 16 de fevereiro em Lahore.

A fonte do PCB foi informada pela Agência de Imprensa da PTI que o presidente da Mohsin Naqvi aprovou a lista planejada de eventos antes da primeira partida do torneio em 19 de fevereiro no National Stadium em Karachi entre o Paquistão e a Nova Zelândia.

O PCB abrirá oficialmente o renovado estádio Gaddafi em 7 de fevereiro, para o qual o primeiro -ministro Shahbaz Sharif foi convidado como o convidado principal.

Em 11 de fevereiro, a PCB iniciará o Renovado estádio Nacional em Karachi com uma cerimônia na qual o presidente Asif Alfa Zardari foi convidado como o principal convidado.

A cerimônia de abertura está programada para Huzori Bagh, no histórico Fort Lahore, no qual funcionários de vários conselhos, celebridades, lendas dos funcionários do jogo e do estado serão convidados.

A ICC e a PCB ainda não confirmaram se o capitão indiano, Rohit Sharma, irá para Lahore para eventos.

A Índia interpretará mestres de troféus em Dubai como parte de um acordo híbrido, o modelo entre ICC, PCB e BCCI e, se eles se qualificarem para as finais, a colisão do título também ocorrerá na cidade de Zea em 9 de março.

Com entradas PTI