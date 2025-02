Trophy Masters, um golpe para a equipe da Índia quando a estrela é atingida no joelho nas redes

A Índia Blak-Batter Rishabh Pant fez um golpe no joelho durante a sessão de treinamento da equipe em Dubai. Passaram alguns dias para o jogo de abertura do mestre da Índia contra o Bangladesh na quarta -feira, 20 de fevereiro. De acordo com o relatório em Times da ÍndiaPant foi atingido no joelho esquerdo depois de um tiro interpretado por Hardik Panda. Apesar da dor e do puxão inicial, Pant continuou sua prática, após assistência médica, com um joelho preso. Para uma inegável, este é o mesmo “o joelho que recebeu muitos danos durante seu aterrorizante desastre de carros em dezembro de 2022”.

O relatório também mencionou que Pant e Hardik se abraçaram antes que o primeiro fosse ao guarda -roupa.

Rishabh calça foi atingida de joelhos – Espero que não seja sério pic.twitter.com/nz4e93jf1b – Nikhil (@theCric8Boy) 16 de fevereiro de 2025

Backeter-Batter depois de voltar do guarda-roupa também riu com Axar Patel. Era um negócio como sempre quando a calça começou o forro de malha.

Pant toca seu primeiro troféu de campeões. Ele tem sido o vencedor da partida. A Pant provou ser limitada antes porque tem mais de 100 greves no ODI e no T20Is. A Índia jogará todas as suas partidas no Dubai International Stadium.

A Índia iniciará a campanha dos Trophy Trophy Campions em 20 de fevereiro contra o Bangladesh em Dubai. O Global Cricket está esperando o maior confronto entre a Índia e o Paquistão em 23 de fevereiro.

A Índia foi a vencedora do Double Masters em 2002, onde compartilharam o troféu com os anfitriões Srilanka e 2013, quando a equipe derrotou os anfitriões da Inglaterra em uma reunião próxima em 5 corridas.