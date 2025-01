Troy Aikman non trattiene i suoi pensieri sull’inizio dell’allenamento dei Cowboys

I Dallas Cowboys sono ora una delle numerose squadre della NFL con un posto da capo allenatore dopo la separazione da Mike McCarthy.

McCarthy stava giungendo alla fine del suo contratto e nessuna delle due parti riusciva a concordare un nuovo accordo.

Alcuni potrebbero obiettare che allenare i Cowboys, soprattutto con le stelle che hanno, è un lavoro attraente, ma altri, come la leggenda della squadra Troy Aikman, ora commentatore di “Monday Night Football” per ESPN, ritengono che non sia desiderabile dagli altri.

“Dire che è un lavoro ambito, non sono sicuro di essere necessariamente d’accordo”, ha detto Aikman. “Penso che la maggior parte dei giocatori di football che prendono il posto dell’HC vogliano farlo alle loro condizioni, e questo è difficile da fare (a Dallas)”.

Oh oh: Troy Aikman avanti #Cowboy Lavori HC: “Per dire che è un lavoro ambito, non sono sicuro di essere necessariamente d’accordo con quello.” “Penso che la maggior parte dei giocatori di football che prendono il posto dell’HC vogliano farlo alle loro condizioni, e questo è difficile da fare (a Dallas)”. 😳😳😳pic.twitter.com/M0UORHhumI — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 14 gennaio 2025

Non c’è dubbio che i Cowboys abbiano un potere da star, ma hanno anche un elenco molto ricco e una flessibilità minima o nulla sul tetto salariale che potrebbero utilizzare per portare alcuni rinforzi.

Poi c’è l’elefante nella stanza a cui fa riferimento Aikman: il proprietario Jerry Jones.

Jones ha la reputazione di essere un proprietario pratico come in qualsiasi altro sport importante, rendendo difficile per un capo allenatore avere la vera autonomia necessaria per costruire una cultura vincente e stabilire la propria agenda.

Inoltre, allenare i Cowboys, che hanno abbracciato sfacciatamente il loro soprannome di “America’s Team”, è un lavoro estremamente stressante a causa dell’alto profilo del franchise e della grandezza della loro base di fan.

C’è ancora molto lavoro da fare affinché possano tornare all’NFC Championship Game, un posto in cui non sono andati dalla stagione 1995, l’ultima volta che hanno vinto il campionato del Super Bowl.

