Troy Trojans x Texas State Bobcats: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

Falta apenas mais um tempo entre o Troy e a vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles saltaram para uma rápida vantagem de 41-32 contra o Texas State.

O Troy entrou em jogo com cinco vitórias consecutivas e está a apenas metade de distância um do outro. Serão seis ou o estado do Texas se apresentará e explodirá? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Texas State Bobcats @ Troy Trojans

Registros atuais: Texas State 8-7, Troy 10-4

Como assistir

O que saber

Depois de dois jogos fora de casa, Troy volta para casa. Eles e os Texas State Bobcats se encontrarão em uma batalha Sun Belt às 19h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira na Trojan Arena. Os Bobcats sofreram uma derrota no último jogo e vão tentar dar a volta aos Trojans, que vêm de uma vitória.

Troy entra nisso depois que os corretores estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 143,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles avançaram com uma finalização fotográfica por 58-57 sobre Marshall no sábado.

Enquanto isso, a recente queda do Texas State ficou um pouco mais difícil no sábado, após sua terceira derrota consecutiva. Eles abriram o ano novo com uma derrota malsucedida por 72-61 para o App State. O over/under foi fixado em 133 pontos, então é um bom trabalho para os apostadores; você estava certo sobre o dinheiro.

O Troy tem estado em alta ultimamente: eles venceram seis dos últimos sete jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 10-4 nesta temporada. Quanto ao Texas State, a derrota caiu para 8-7.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta competição: Troy varreu as tabelas nesta temporada, com média de 38,2 rebotes por jogo. Não é como se o estado do Texas estivesse enfrentando dificuldades nesse departamento, já que sua média foi de 36,7. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Olhando para o futuro, o Troy é o favorito nesta partida, já que os especialistas esperam que ele vença por sete pontos. Os interessados ​​no spread não enfrentam uma decisão fácil, pois estão 9-3-1 e o Texas State está 3-3.

Chance

Troy é um favorito sólido de 7 pontos contra o Texas State, de acordo com as últimas probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Trojans como favoritos de 6,5 pontos.

O acima/abaixo é de 135 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Troy e Texas State têm 5 vitórias em seus últimos 10 jogos.