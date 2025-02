Trump deixa o Super Bowl cedo após a previsão do Chiefs cair

Donald Trump deixou o Super Bowl cedo depois Previsão antes do jogo de uma vitória Para ele Chefes de Kansas City Surpreendentemente curto.

O presidente foi fotografado retornando a bordo da Força Aérea um mais de uma hora antes da conclusão do grande jogo, que terminou no Filadélfia Os Eagles triunfam com uma vitória decisiva de 40-22.

A especulação sobre quem Trump, que se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a participar de um Super Bowl, apoiaria antes do jogo. O republicano criado em Nova York nunca expressou publicamente lealdade a nenhuma equipe em particular e apareceu em vários eventos esportivos anteriormente.

Em uma entrevista antes do jogo com a Fox, o presidente disse que “ele odiaria” escolher uma equipe e que esperava ver “um ótimo jogo”. No entanto, uma vitória do Chiefs previu depois de elogiar o marechal de campo Patrick Mahomes e sua esposa Brittany.

“Eu odeio fazer isso, mas … vi esse grande marechal de campo que tem uma esposa fenomenal. Ela é uma fã de mágica … ela é uma ótima pessoa. Acho que você deve dizer que, quando um marechal de campo vencer tanto quanto ele venceu, ele teria que ir com Kansas City ”, disse ele.

“Ao mesmo tempo, a Filadélfia tem uma (equipe) fantástica será um ótimo jogo”.

Pouco antes das imagens de sua partida antecipada, Trump estava publicando em sua plataforma de rede social Truth Social, não sobre futebol, mas para ordenar o tesouro dos Estados Unidos para dar novos centavos.

Mesmo antes de sua previsão, em última análise, Trump parecia mais provável de favorecer os chefes, tendo parabenizado a equipe quando eles chegaram ao Super BowlEscrevendo: “Que grande time, treinador, marechal de campo e praticamente todo o resto, incluindo os fãs fantásticos, que votaram em mim (mágico!) Em números recordes”.

Ele não mostrou a mesma cortesia dos Eagles.

Quando os Eagles venceram o Super Bowl em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, vários membros da equipe decidiram não comparecer ao convite da Casa Branca que se estende a todos os campeões do Super Bowl.

Os jogadores, incluindo Malcolm Jenkins e Chris Long, estavam entre os que rejeitaram a oferta depois de expressar seu apoio ao ex -Campo de Los São Francisco 49ers Colin KaepernickQuem em 2016 começou a se ajoelhar durante o hino nacional para protestar contra a brutalidade policial e a desigualdade racial.

O leve percebido levou Trump a encerrar a oferta a toda a equipe.

Assim como Mohomes, Trump já havia elogiado os chefes ‘ asa fechada Travis Kelce – depois que ele disse que considerou “uma grande honra” que o presidente compareceria.

“Eu acho que não importa quem é o presidente, eu sei que estou empolgado porque é o melhor jogo da minha vida, você sabe, e tem o presidente lá, você sabe, é o melhor país do mundo. Então, Isso seria ótimo “, disse Kelce.

No entanto, enquanto o presidente riu elogia os homens e a esposa de Mahomes, o casal de Kelce não gosta tanto.

“Odiar Taylor Swift! “O presidente ficou enfurecido na verdade social, logo depois que a estrela pop apoiou publicamente sua então rival Kamala Harris para presidente em setembro. Trump também falou sobre Fox e seus amigos a dizer que” ele não era fã “do cantor.

“Era apenas uma questão de tempo … mas ela é uma pessoa muito liberal. Parece que sempre apoia um democrata. E ele provavelmente pagará um preço de mercado ”, afirmou.