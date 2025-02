Trump proibisce gli atleti di Transgender in una competizione sportiva femminile

Il presidente Donald Trump firmerà un ordine esecutivo mercoledì per impedire alle persone che sono state assegnate agli uomini maschi alla nascita di eventi sportivi per donne o ragazze.

L’ordine in cui Trump dovrebbe firmare alla cerimonia pomeridiana significa un altro cambiamento aggressivo nella seconda amministrazione del presidente repubblicano nel modo in cui il governo federale si occupa delle persone transgender e dei loro diritti.

Il mese scorso, il presidente ha emesso un ampio ordine che il governo federale ha chiesto di definire il sesso come solo un uomo o una donna e che si è riflesso in documenti ufficiali come passaporti e politici come compiti di prigione federale.

Trump ha scoperto durante la campagna che la sua promessa di “tenere gli uomini al di fuori degli sport femminili” risuonava per le solite linee della festa. Più della metà degli elettori dell’AP Votecast ha affermato che il sostegno ai diritti dei transgender nel governo e nella società è andato troppo lontano.

Prima delle elezioni si sporse verso la retorica e si impegnò a sbarazzarsi della “follia transgender”, sebbene la sua campagna offrisse poco in dettaglio.

L’ordine di mercoledì – che coincide con le ragazze e le donne nazionali nel giorno dello sport – includerà il modo in cui la sua amministrazione interpreta il capo IX, la legge più nota per il suo ruolo nel monitoraggio dell’uguaglianza di genere nell’atletica e prevenire le molestie sessuali nei campus.

“Questo ordine esecutivo rinnova la giustizia, aderisce all’intenzione originale di Head IX e difende i diritti delle atlete femminili, che hanno lavorato per tutta la vita ai massimi livelli”, ha dichiarato il rappresentante degli Stati Uniti Nancy Mace, repubblicana della Carolina del Sud.

Ogni amministrazione ha il potere di emettere la propria interpretazione delle leggi sulla memoria. Le ultime due amministrazioni presidenziali, tra cui la prima volta di Trump che guardano il push-pull coinvolto.

Betsy DeVos, Ministro della Pubblica Istruzione durante il primo mandato di Trump, ha emesso nel 2020 il capo IX Policy, che ha ridotto la definizione di molestie sessuali e richiede che le scuole superiori esaminino le richieste solo se sono segnalate a determinati funzionari.

L’amministrazione Biden è tornata a questa politica lo scorso aprile con una delle sue, che ha stabilito che gli studenti LGBTQ+ sarebbero stati protetti dalla legge federale e forniranno nuove garanzie per le vittime dell’assalto sessuale del campus. Questa politica si è fermata prima che l’atleta transgender si sia esplicitamente affrontato. Eppure più di una mezza dozzina di stati repubblicani hanno immediatamente messo in discussione una nuova regola in tribunale.

“Trump deve dire:” Leggeremo tradizionalmente la regolamentazione “, ha detto Doriane Lambelet Coleman, professore della facoltà di diritto del Duke.

La fonte che ha parlato con i funzionari della NCAA ha affermato che ESPN che l’associazione non ha eguagliato e ha accolto con favore la leadership federale contro l’ordine esecutivo. NCAA ha cercato di osservare varie leggi statali su questo tema e minacce di cause legali.

“Abbiamo una situazione in cui non è chiaro da un punto di vista legale”, ha dichiarato il presidente della NCAA Charlie Baker in un’intervista a gennaio. “Hai giudici federali che governano i singoli casi. Hai 26, 27 paesi con una serie di regole: un mucchio di altri paesi con una serie completamente diversa di regole. Penso che daremmo il benvenuto a un po ‘di chiarezza da qualche parte, quindi tutti hanno e tutti hanno una comprensione generale delle regole del gioco. “

In che modo questo ordine potrebbe influire sulla popolazione di atleti transgender – un numero incredibilmente difficile da accettare – è incerto.

“Non è mai stata una trans atletica, scienza o” giustizia “. È sempre stata l’oppressione”, ha detto Sadie Schreiner, donna transgender in competizione in pista e terreno nel Rochester Institute of Technology. La competizione è in manette. “

Nel 2021, l’Associated Press ha affermato che in molti casi gli stati fuorvianti il ​​divieto di atleti transgender non potevano citare casi in cui la loro partecipazione fosse un problema. Quando i legislatori statali nello Utah nel 2022 nel 2022 superarono il veto dal governo Spencer Cox, lo stato nello sport K-12 giocò solo una ragazza transgender che sarebbe stata colpita da un divieto. Non ha riparato la sua partecipazione ai ragazzi di Transgender.

“Questa è una soluzione per cercare un problema”, ha detto AP dopo che Trump è stato eletto, Cheryl Cooks, professore alla Purdue University, che studia sesso, sport, media e cultura.

Tuttavia, il numero effettivo di atleti transgender sembra quasi irrilevante. Ogni caso di competizioni di atleti femminili transgender – o addirittura credono di competere – attirano l’attenzione sull’attenzione eccessiva, da Lia Thomas che nuota all’Università della Pennsylvania dopo la stagione recentemente completata della squadra di pallavolo di San Jose.

