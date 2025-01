Tudo o que o técnico do Rutgers, Steve Pikiell, disse enquanto os círculos da temporada antes promissores secam após a derrota para Wisconsin

Um início lento para uma das temporadas mais esperadas da história do basquete Rutgers continuou na noite de segunda-feira, quando os Scarlet Knights caíram por 75-63 para Wisconsin e caíram para 8-7 (1-3 Big Ten). Embora Rutgers tenha reduzido seu déficit para três pontos no final do segundo tempo, os Badgers fecharam uma sequência de 15-6 para deixar a Jersey Mike’s Arena com uma vitória convincente.

A derrota deixou Rutgers com uma escalada difícil em direção à respeitabilidade na classificação do Big Ten, com jogos contra o 20º Purdue e o 22º UCLA a seguir. Rutgers está atualmente em 17º lugar no Big Ten; apenas os 15 primeiros chegam ao Torneio Big Ten. A derrota de segunda-feira, que foi a primeira derrota em casa dos Scarlet Knights na temporada, mais uma vez expôs os perigos de depender tanto dos calouros. Posteriormente, também levantou algumas questões difíceis para o técnico Steve Pikiell.

Embora o famoso conjunto do projetado para 2025 NBA escolhas de loteria e cinco melhores recrutas Dylan Harper e Ace Bailey foram ótimos às vezes no início de suas carreiras universitárias; eles combinaram apenas nove pontos em 3 de 18 arremessos contra os Badgers. Para piorar a situação, Harper jogou apenas 15 minutos (apenas quatro no segundo tempo) enquanto lutava contra uma doença.

Harper também perdeu a derrota de Rutgers em Indiana na semana passada. Nesse jogo, Bailey conseguiu assumir o controle com 39 pontos, o melhor da carreira, em 16 de 29 arremessos. Mas ele nunca enfrentou Wisconsin, e o resultado foi uma derrota frustrante que às vezes encorajou Pikiell no banco.

Aqui está tudo o que Pikiell disse sobre Bailey e Harper depois.

Sobre onde Dylan Harper está em sua recuperação

Parecia que ele ainda estava sofrendo lá fora. Sim, sim, certamente foi. Estou orgulhoso dele, queria ir esta noite. Mas obviamente aquela gripe exigiu muito dele. E temos que voltar ao normal, mas sim, agradeço seu esforço em tentar. Mas ele obviamente não tinha o que normalmente tem. Então temos que curar, é essa época do ano.

Sobre se Dylan Harper realmente perdeu quatro quilos devido à gripe

Sim, a gripe é ruim. Então ele está no meio disso, então ele é um cara mau e não comeu. E é isso que a gripe faz por você. Gostei de você ter tentado hoje. Ele obviamente quer estar ao lado de seus companheiros de equipe. Mas eu simplesmente não tinha a energia que você precisava e isso é compreensível.

Sobre o que Wisconsin fez para tirar Ace Bailey do seu ritmo

Sim, quero dizer, ele teve problemas logo cedo, e isso obviamente não deu o tom bom. Mas ele também parece bem, vai fazer alguns lances livres e esse tipo de coisa. Mas há noites como essa, e eu só queria que tocássemos melhor desde o início, e não o fizemos, e isso é culpa minha, não é culpa de ninguém além de mim. Mas ele é muito bom e tem noites assim no basquete.

O que te dá confiança pode ser revertido

Já estive aqui antes. Esses caras são bons. Obviamente, temos que trazer Dylan Harper de volta. Da última vez que verifiquei, acho que ele é um jogador muito bom, e nós seremos. E temos dois adversários classificados, então esta é a liga em que jogamos. Portanto, temos duas grandes oportunidades aqui. Esses caras são durões e vão voltar a treinar, e nós sempre voltamos. Nós descobrimos isso e é preciso fazer isso em um campeonato como este. Existem altos e baixos, e é isso que acontece quando você joga no Big Ten.

Sobre garantir que Ace Bailey não deixe uma noite ofensiva ruim afetar outras partes de seu jogo

Essa é uma ótima pergunta. Quero dizer, você tem que encontrar maneiras de vencer mesmo quando a bola não entra. E ele recebeu algumas faltas de frustração. Quer dizer, ele também é jovem na carreira, não sei se as pessoas percebem que ele perdeu os dois primeiros jogos da temporada, então ele está aprendendo muito. Ele foi fantástico outra noite com 39 pontos, deu tudo certo. Esta noite foi uma daquelas outras noites em que foi um pouco mais difícil e um pouco mais complicado, mas ele ainda pode fazer muitas coisas diferentes para nós, mas acho que o ritmo dele ficou um pouco bagunçado por causa das faltas e de ter sentar o resto do primeiro tempo. E sem o Dylan também, precisamos dele no jogo para marcar alguns pontos, mas ele continuará aprendendo. Ele é um ótimo garoto, é trabalhador, vai assistir filmes e vai se recuperar. É isso que os grandes fazem.

Sobre Ace Bailey manuseando o pulso com cautela após o jogo