Tudo o que você precisa saber sobre o dinheiro dos prêmios e dos pontos em oferta

Aryna Sabalenkka e Iga Swiatek são semeados para se reunir em seu primeiro tribunal final.

Aryna Sabalenka e IGA Swiatk são as principais sementes no Catar Open 2025 e programadas para se reunir na final do evento WTA 1000. Sabalenka conquistou o título em 2020, seguido pela Petra Kvitova tcheco em 2021. Desde então, a sede de Doha teve a ver com Swiatek.

A dupla está em um campo cheia de pessoas e enfrentará uma difícil competição a caminho da final. Swiatek defenderá 1000 pontos que venceram o Qatar aberto na última temporada. Anastasia Myskina (2003, 2004) e Victoria Azarenka (2012, 2013) são os únicos outros jogadores que ganham títulos consecutivos em Doha.

Swiatek chegou aos quatro últimos em Melbourne, seu melhor desempenho em um evento de tribunal difícil. O post correspondeu ao seu melhor desempenho no Aberto da Austrália, depois de ter feito as semifinais em 2022 também. Uma profunda carreira de Swiatek em Doha não deve surpreender. Sabalenka foi presa em suas trilhas por Madison Keys em sua tentativa de conquistar três títulos abertos australianos consecutivos. O bielorrusso procurará compensar essa derrota vencendo o Catar Open pela segunda vez.

Olhando para bater no jogo Swiatek e Sabalenka, será o finalista do ano passado, Elena Rybakina e a atual campeã em Dubai, Jasmine Paolini. Rybakina vem de uma corrida semifinal em Abu Dhabi, onde caiu para Belinda Bencic. Paolini apresentará seu primeiro evento a partir de uma terceira rodada no Aberto da Austrália em janeiro.

Paula Badasa, outra semifinalista de Melbourne, junto com Jessica Pegula e Qinwen Zheng, será apoiada como concorrentes sérios pelo título. Pegula chegou à final em Adelaide em janeiro, enquanto Zheng ainda não filmou nesta temporada.

Zheng, que é chinês, fez história ao se tornar o primeiro tenista asiático a ganhar um ouro olímpico em singles. Você não deve esquecer é Coco Gound, que terminou a temporada de 2024 com uma nota alta ao reivindicar o troféu WTA final.

Qual é o colapso do prêmio em dinheiro para o Qatar Open 2025 em singles e duplos, e quanto o vencedor ganhará?

Solteiros de mulheres Duplas femininas 64 rodada US $ 16.900 – Rodada de 32 US $ 23.500 US $ 10.380 16 $ 41.600 US $ 15.570 Quartas de final US $ 83.470 US $ 27.480 Semifinais US $ 181.400 US $ 53.140 Fim $ 351.801 US $ 98.950 Ganhador US $ 597.000 US $ 175.900

Qual é a distribuição de pontos para o WTA Qatar Open 2025?

Solteiros de mulheres Duplas femininas 64 rodada 10 Rodada de 32 65 10 16 120 120 Quartas de final 215 215 Semifinais 390 390 Fim 650 650 Ganhador 1000 1000

