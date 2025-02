Tudo o que você precisa saber sobre o maior torneio de picklet da Ásia

Karan Johaha é o embaixador do evento.

O Open Indian 2025, o maior torneio de pickleball da Ásia, começará de 3 a 9 de fevereiro em Mumbai. A competição fará com que alguns dos nomes mais importantes do mundo enfrentem, dando aos jovens atletas indianos a plataforma perfeita para esfregar os ombros com os melhores do negócio.

Organizado pela Global Sports, o torneio terá mais de 1200 jogadores em 30 campos com ar condicionado interior competindo em várias categorias. Um aspecto único do Indian Open 2025 é seu formato baseado em equipe. Mais de 110 jogadores foram selecionados através de um sistema de rascunho para formar dez equipes de elite. Essas equipes têm o apoio de figuras notáveis ​​de entretenimento e negócios indianos, incluindo atores e empresários de Bollywood.

O aumento da bola de pickleball na Índia foi evidente, com mais de 50.000 jogadores e quase 1.000 tribunais em todo o país. O esporte ganhou popularidade nas principais cidades como Delhi, Mumbai e Bangalore, além de cidades menores como Jaipur, Vadodara, Ahmedabad, Surat e Ambala.

Além disso, vários ex -tenistas, incluindo Sania Mirza, Rohan Bopanna e Andre Agassi, promoveram anteriormente Pickletball, destacando a natureza fácil de aprender com o esporte, com um campo menor e uma equipe mínima.

Shashank Khaitan, escritor e parceiro da Bollywood em esportes globais, diz: “Quando a bola de pickleball começou, muitas pessoas na Índia não sabiam. Mas ele pegou rápido, e mais pessoas agora querem vê -lo. A maneira pela qual é capturada tornou -se muito amigável para os espectadores. Se há algum tempo para carregar esse esporte superior, agora é.

O embaixador do evento e o famoso cineasta Karan Johar anunciaram o troféu com os parceiros e proprietários da competição. Expressando sua emoção, ele disse: “O pickleball é globalmente e está se tornando parte da cultura pop, o que define relevância. Poucos esportes são realmente integrados à cultura pop. Depois de um parênteses de 34 anos, peguei a bola de pickleball, mostrando sua inclusão e acessibilidade.

“Recebemos ótimas respostas de todo o mundo. Impedimos 110 jogadores, e esse foi um trabalho bastante difícil para nós ”, disse Hemal Jain, fundador e parceiro da Global Sports.

Alguns dos principais talentos da Índia, incluindo Aryaan Bhatia, Snehal Patil, Arjun Singh e Aditya Singh, estão prontos para levar a corte. Estrelas internacionais como as perspectivas Richard Livornese Jr., Collin Shick, Rob Nunnery e Pei-Chuan de Taiwan se juntarão.

Na Divisão das Mulheres, Mihika Yadav, da Índia, competirá junto com Riley Bohner, dos Estados Unidos, e Roos Vank, da Holanda (atualmente na Austrália), acrescentando ainda mais intensidade à concorrência.

Quando e onde a Índia abrirá 2025?

O Indian Open 2025 começará em 3 de fevereiro e será executado até 9 de fevereiro. O emocionante evento será realizado em Nesco, Goregaon East.

Equipe esportiva global

Karan Johaha, o embaixador da marca, Hemal Jain, fundador do Global Sports Pickletball e The Shank Khaitan Partners, escritor de Bollywood, diretor, produtor e Yuvi Ruia, jogador de pickleball e descendente das indústrias de Essar, são os principais números do conceito do conceito do evento e execução bem -sucedida.

Indian Open 2025 equipes e proprietários

O torneio exibirá dez equipes, cada uma com uma identidade única e apoiada por proprietários destacados. Aqui está uma lista de todas as equipes, juntamente com os nomes de seus proprietários.

Warriors de Mumbai Chhatrapati: Ator de Bollywood Janhvi Kapoor.

Ator de Bollywood Janhvi Kapoor. Snipers de Delhi: Jai Gandhi e Krysh Bajaj, empresários e co -fundadores da Reviv India.

Jai Gandhi e Krysh Bajaj, empresários e co -fundadores da Reviv India. Olímpico Ahmedabad: Anmol Patel e Aditya Gandhi, líderes em produtos imobiliários e farmacêuticos.

Anmol Patel e Aditya Gandhi, líderes em produtos imobiliários e farmacêuticos. Bange Blazers: Aurum Renovável (Amrita Deora), um empreendedor no setor de arte e design.

Aurum Renovável (Amrita Deora), um empreendedor no setor de arte e design. Chennai Cool Cats: Anshuman Ruia, parte da liderança da ESAR em energia renovável.

Anshuman Ruia, parte da liderança da ESAR em energia renovável. Gladiadores Goa: Propriedade de um grupo de quatro amigos, Sachin Bhansali, Samrat Zhaveri, Atul Rawat e Rajesh Adwani com uma paixão compartilhada por condição física e esporte.

Propriedade de um grupo de quatro amigos, Sachin Bhansali, Samrat Zhaveri, Atul Rawat e Rajesh Adwani com uma paixão compartilhada por condição física e esporte. Hyderabad Vikings: Akshay Reddy, um jovem líder no setor imobiliário.

Akshay Reddy, um jovem líder no setor imobiliário. Jawans Jaipur: O cineasta Luv Ranjan e o comediante Anubhav Singh Bassi.

O cineasta Luv Ranjan e o comediante Anubhav Singh Bassi. Reis de Kolkata: Os Vorah, Varun Vora, Dhruv Mehta, Rohan Khemka e Família Shivaan Ghia, líderes em vários setores, incluindo produtos químicos especializados e cuidados médicos.

Os Vorah, Varun Vora, Dhruv Mehta, Rohan Khemka e Família Shivaan Ghia, líderes em vários setores, incluindo produtos químicos especializados e cuidados médicos. Nashik Ninjas: Karishma Thakkar, que lidera o Grupo Thakkers é uma das principais empresas de construção e imóveis em Nashik.

