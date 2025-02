Tudo o que você precisa saber sobre o prêmio em dinheiro e oferecer pontos

O Dallas Open 2025 será executado de 3 a 9 de fevereiro.

O Dallas Open testemunhou um elevador americano o troféu três vezes nos últimos cinco anos. Reilly Opelka foi o vencedor em 2019 e 2022. Tommy Paul fez as honras em 2024 com uma vitória sobre seu parceiro americano Marcos Giron. Em 2023, Yibing Wu se tornou o primeiro homem chinês e o primeiro asiático de Kei Nishikori em 2016 a reivindicar o título do Dallas Open.

Paul fez corridas profundas em Adelaide e no Aberto da Austrália em 2025, chegando às semifinais e quartas de final nos dois eventos. Tommy Paul, 27 anos, abriu novos caminhos para se tornar um jogador de primeira vez pela primeira vez. O ATP No. 9 começará sua busca pelo título contra o curinga Jenson Brooksby.

Tommy Paul se juntou a Taylor Fritz entre os dez primeiros e é semeado em terceiro em Dallas, à frente dos compatriotas Ben Shelton e Frances Tiafoe. O número 4 do mundo, Taylor Fritz, é a melhor semente do evento e está de volta em ação após um início de Melbourne. Ele perdeu para o veterano Gael Monfils na terceira rodada do Aberto da Austrália. Frtiz jogará sua partida de abertura contra o francês Arthur Rinderknech.

Paul e Fritz são semeados para enfrentar as semifinais se Paulo encontrar um caminho para um possível oponente nos últimos oito e outro curinga, Reilly Opelka. O Norwegian Casper Ruud, a segunda semente, enfrenta Marcos Giron na primeira rodada.

Rudd lidera a metade inferior do empate, onde a empresa da quarta semente Ben Shelton e a quinta semente de tiafoe francesa tem. Ruud pode atravessar com Tiafoe nos últimos oito e Shelton nos últimos quatro. O nativo de Oslo também retorna aos cinco primeiros do ATP pela primeira vez desde agosto de 2023.

Qual é o detalhamento do dinheiro do prêmio para o Dallas Open 2025 em singles e duplos, e quanto o bolso vencedor será vagado?

O saco total de prêmios para o Dallas Open 2025 é de US $ 2,76 milhões (2,7 milhões de euros). O vencedor do evento individual é ganhar US $ 516.165 (€ 504.000). A equipe dupla vencedora levará para casa US $ 169.540 (€ 165.700).

Solteiros para homens Duplas masculinas Rodada de 32 US $ 21.525 – 16 $ 40.365 US $ 11.840 Quartos finalistas US $ 75.615 US $ 22.880 Semifinalista US $ 148.005 US $ 45.750 Finalista US $ 277.715 US $ 90.410 Ganhador $ 516.165 US $ 169.540

Qual é a distribuição de pontos para o Dallas Open 2025?

Solteiros para homens Duplas masculinas Rodada de 32 0 – 16 50 0 Quartos finalistas 100 90 Semifinalista 200 180 Finalista 330 300 Ganhador 500 500

