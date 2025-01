Tudo o que você precisa saber sobre o Singapore Tennis Open

Emma Raducanu lidera um painel repleto de estrelas.

O 2025 Singapore Tennis Open é um torneio WTA 250 para tenistas profissionais que será disputado em quadras duras ao ar livre como parte do WTA Tour 2025. O evento deve atrair fãs, já que o tênis feminino profissional ocupa a quadra central do Kallang Tennis Hub a partir de janeiro. 27 a 2 de fevereiro de 2025.

O torneio é disputado logo após o Aberto da Austrália e contará com alguns dos melhores talentos da fraternidade feminina. A competição marca o retorno do WTA Tour a Cingapura após uma ausência de sete anos desde as WTA Finals de 2018.

Entre as jogadoras do STO 2025 estão a atual número 14 do mundo, Anna Kalinskaya, a campeã do US Open de 2021, Emma Raducanu, e a jogadora do ano da WTA de 2020, Sofia Kenin, que fará sua estreia em Cingapura. Mais nomes serão adicionados ao sorteio principal nas rodadas de qualificação de 25 e 26 de janeiro, junto com 4 curingas adicionais.

“O campo de jogadores parece bom para o torneio e acho que veremos grandes jogos tanto em simples quanto em duplas. Ainda temos qualificações pela frente, por isso veremos como o sorteio principal se desenvolve, mas será uma boa mistura de experiência e também de novos talentos. Vai ser fantástico para os fãs”, compartilhou a codiretora do torneio STO 2025, Laura Ceccarelli, antes do evento principal.

Numa tentativa de promover os fãs para um público mais amplo no país, os fãs de tênis agora podem desfrutar gratuitamente de dois dias de ação de espadachim. Com atletas de todo o mundo, incluindo Reino Unido, Japão, China e Colômbia, enfrentando-se, o Singapore Tennis Open 2025 promete oferecer uma demonstração espetacular de talento e algumas rivalidades muito divertidas.

O que é o Open de Tênis de Singapura?

O Singapore Tennis Open é um torneio de nível WTA 250 que será realizado aqui por três anos, até 2027. Este torneio de uma semana é disputado imediatamente após o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália. Este é o primeiro evento de nível turístico em Cingapura desde as finais do WTA de 2018.

Quando e onde acontecerá o Singapore Tennis Open?

O tão aguardado evento acontecerá no prestigioso Kallang Tennis Centre de Cingapura, de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025, e promete uma semana emocionante de ação de tênis de classe mundial.

Qual é o formato do torneio?

O torneio deverá ser disputado em quadras duras ao ar livre, mas o formato detalhado ainda não foi revelado.

Qual é o prêmio em dinheiro?

O 2025 Singapore Tennis Open ostenta um prêmio impressionante de US$ 1.064.510, igual ao prêmio em dinheiro do Aberto da Austrália. Esta enorme quantidade aumentará a competição, atraindo mais sementes para lutar pela glória no prestigiado evento.

Qual categoria de torneio é o Singapore Tennis Open?

O Singapore Tennis Open é um torneio de nível WTA 250. Em termos de classificação, as competições WTA 250 são classificadas após os Grand Slams, as WTA Finals e os eventos WTA 1000 e 500.

Quais os melhores jogadores competem no Singapore Tennis Open?

Emma Raducanu

De longe, o maior nome no elenco de Cingapura é Emma Raducanu, a britânica de 22 anos que conquistou o esporte em 2021 quando, como jogadora não-semeada, conquistou o título do Aberto dos Estados Unidos sem perder um único set em seus 10 jogos. em Nova York.

Anna Kalinskaya

A jogadora com melhor classificação em Cingapura é Anna Kalinskaya, a atual número 14 do mundo, que ganhou as manchetes no WTA Tour no ano passado, quando alcançou sua primeira quarta-de-final do Grand Slam no Aberto da Austrália.

Sofia Kenin

A americana Sofia Kenin também fará sua estreia em Cingapura. A jovem de 26 anos é mais conhecida por sua temporada estelar em 2020, onde triunfou no Aberto da Austrália e depois chegou à final do Aberto da França. Por suas façanhas naquela temporada, ela ganhou o prêmio de Jogadora do Ano da WTA.

Elise Mertens e Wang Xinyu

Os campeões de duplas do Grand Slam, Elise Mertens e Wang, conquistaram o título de duplas do Aberto da França em 2023. Atualmente classificados em 34º e 37º no ranking mundial de simples da WTA, respectivamente, ambos buscarão mostrar sua habilidade e versatilidade no quadra de basquete.

