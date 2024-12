Tudo o que você precisa saber sobre prêmios em dinheiro

A premiação em dinheiro da United Cup 2025 será baseada no desempenho individual e da equipe.

A United Cup é uma competição internacional de tênis em quadra dura da qual participam equipes mistas de 18 países. O primeiro evento ocorreu entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. O evento é disputado em várias cidades australianas durante 11 dias antes do Aberto da Austrália.

É também o primeiro evento de equipes mistas a conceder pontos no ranking ATP e no ranking WTA aos seus jogadores, com um máximo de 500 pontos para os vencedores. Um total de 18 países se classificam para o torneio. Cinco países são baseados na classificação ATP do seu jogador individual número um, e cinco são baseados na classificação WTA do seu jogador individual número um.

Os restantes oito países baseiam-se na classificação combinada dos seus jogadores número um ATP e WTA. Em troca de ser o país anfitrião, a Austrália tem garantida uma das vagas reservadas para as equipes com a classificação combinada mais alta, caso não consigam se classificar sozinhas.

A United Cup de 2025 contará com jogadores de ponta, incluindo Taylor Fritz e Coco Gauff, Hubert Hurkacz e Iga Swiatek, e Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari. A Itália será representada por Jasmine Paolini e Flavio Cobolli no encontro dos atuais campeões Alexander Zverev e Laura Siegemund.

Alex de Minaur faz parceria com Olivia Gadecki e oferece oportunidades para estrelas em ascensão. Outros participantes notáveis ​​incluem Elena Rybakina, Karolina Muchova, Leylah Fernandez e Katie Boulter, todas com o objetivo de levar os seus países à glória.

No entanto, vencedores de Grand Slam como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner optaram por não participar da competição alegando uma grande carga de trabalho.

United Cup 2025: distribuição do prêmio em dinheiro

A competição oferece aos jogadores uma oportunidade valiosa de se aclimatarem às condições australianas e ganharem o tão necessário tempo de jogo antes do Aberto da Austrália. Porém, com o aumento de torneios em diversas partes do mundo, oferecer premiações em dinheiro atraentes tornou-se essencial para atrair os melhores atletas.

A United Cup terá um prêmio total de US$ 15 milhões, que será dividido igualmente entre jogadores ATP e WTA. O prêmio em dinheiro será baseado no desempenho individual e da equipe, além de uma taxa de inscrição a ser distribuída a seguir. Abaixo está a distribuição de prêmios.

Taxas de participação:

Classificação de solteiros Jogador número 1 Jogador número 2 Jogador número 3 Nº 1–10 US$ 200.000 US$ 200.000 US$ 30.000 Nº 11-20 US$ 100.000 US$ 100.000 Nº 21–30 US$ 60.000 US$ 50.000 Nº 31–50 US$ 40.000 US$ 30.000 US$ 15.000 Nº 51–100 US$ 30.000 US$ 20.000 Nº 101–250 US$ 25.000 US$ 15.000 US$ 7.500 Nº 251+ US$ 20.000 US$ 10.000 US$ 6.000

Vitórias em partidas (por jogador):

Redondo Jogador número 1 Duplas mistas Fim US$ 251.000 US$ 47.255 Semifinal US$ 132.000 US$ 24.750 Quartas de final US$ 69.500 US$ 13.000 fase de grupos US$ 38.325 US$ 7.200

A equipe vence:

Redondo $ por jogador Fim US$ 23.155 Semifinal US$ 13.650 Quartas de final US$ 8.025 fase de grupos US$ 5.000

