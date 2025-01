“Tudo parece ter desmoronado…” Harbhajan Singh levanta questões sobre a recente má forma da Índia sob o comando de Gautam Gambhir

A Índia conseguiu vencer apenas uma das últimas oito partidas de teste sob o comando do técnico Gautam Gambhir.

O desempenho caótico da Índia nos últimos meses causou espanto em todo o país. A seleção indiana se rendeu em Sydney no domingo, 5 de janeiro, permitindo que a Austrália ganhasse o Troféu Border-Gavaskar (BGT) pela primeira vez desde 2015.

No início de outubro, a Índia sofreu sua primeira série de testes em casa, em uma série de dois ou mais jogos contra a Nova Zelândia.

As rebatidas têm sido uma grande preocupação para os gigantes asiáticos, com jogadores importantes como o capitão Rohit Sharma e Virat Kohli lutando para se manter em forma. A escalação de rebatidas da Índia falhou repetidamente durante a série australiana, colocando pressão adicional sobre os jogadores para restringir a Austrália a pontuações baixas.

Jasprit Bumrah tem sido o único jogador consistente da Índia, conseguindo 32 postigos na Austrália com uma média de 13.

Após a conclusão da série, o lendário jogador indiano Harbhajan Singh levantou questões sobre a queda repentina na forma da Índia. Harbhajan comparou a forma recente da Índia com a de junho sob o comando do ex-técnico Rahul Dravid.

Harbhajan Singh sobre a recente forma da Índia no críquete internacional

Falando em seu canal no YouTube após a derrota da Índia no BGT 2024-25, o ex-jogador indiano Harbhajan Singh comentou que tudo parecia estar no caminho certo quando Rahul Dravid era o treinador. No entanto, ele questionou o que deu errado com a equipe de repente.

Ele disse: “Tudo estava bem até a chegada de Rahul Dravid. A Índia ganhou a Copa do Mundo e estava tudo bem. Mas o que aconteceu de repente? Nos últimos seis meses, perdemos para o Sri Lanka, uma série de derrotas contra a Nova Zelândia e agora uma derrota por 3-1 na Austrália. Tudo parece ter desmoronado,“

A próxima Índia receberá a Inglaterra em uma série limitada começando em 22 de janeiro, antes de voar para Dubai para o Troféu dos Campeões da ICC em fevereiro-março. O próximo teste está agendado para junho, quando eles farão uma turnê pela Inglaterra para uma série de testes de cinco partidas.

