Tudo que você precisa saber

A estreia do WWE RAW na Netflix será um dos eventos mais monumentais para a empresa.

A WWE está a poucos dias de uma das maiores noites da história do ramo. O principal programa da empresa, Monday Night RAW, fará sua estreia altamente antecipada na Netflix. Um ano depois que a WWE assinou um contrato surpreendente de US$ 5 bilhões com a gigante do streaming, a WWE está pronta para o início da era Netflix.

O programa de estreia do RAW na Netflix foi apontado como um programa tão grande quanto seus eventos principais, como a WrestleMania. Um card repleto de estrelas foi anunciado com grandes estrelas como Roman Reigns, Seth Rollins e Jey Uso. Além disso, há rumores de que várias estrelas da WWE retornarão para o evento. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o episódio Premier de RAW na Netflix.

Quando e onde o RAW estreia na Netflix?

A estreia do WWE Monday Night RAW acontecerá na segunda-feira, 6 de janeiro, no Intuit Dome em Los Angeles, Califórnia. Espera-se que o evento esgote e será transmitido ao vivo pela Netflix às 20h horário do leste dos EUA.

Qual é o outdoor preparado para a estreia do RAW na Netflix?

A primeira luta anunciada para o show foi o duelo dos sonhos entre os rivais acalorados, CM Punk e Seth Rollins. Depois de anos de tensões e discussões acaloradas, as duas principais estrelas da WWE finalmente têm o grande palco para resolver suas diferenças.

Outra grande partida que acontecerá na estreia do RAW na Netflix é entre os familiares Roman Reigns e Solo Sikoa em uma partida tribal. Ambos reivindicaram o apelido de Chefe Tribal enquanto lideravam o ataque de suas respectivas Linhagens em sua rivalidade por meses. Esta partida será pelo sagrado ‘Ula-Fala’ e determinará “O Único Verdadeiro Chefe Tribal”.

A única luta pelo título anunciada para o card verá as inimigas Liv Morgan e Rhea Ripley possivelmente se enfrentando uma última vez pelo Campeonato Mundial Feminino da WWE. Além disso, uma adição de última hora verá Drew McIntyre enfrentar Jey Uso em ação individual.

Quais Superstars da WWE foram anunciados para o show?

As principais estrelas da WWE Cody Rhodes, Gunther e Kevin Owens foram anunciadas para o show. Por outro lado, a tão esperada turnê de aposentadoria de John Cena está pronta para começar com a estreia do WWE RAW na Netflix.

Há rumores de que Superstars da WWE retornarão ao show?

De acordo com vários relatórios, espera-se que estrelas importantes como The Rock e Becky Lynch retornem à WWE no programa RAW da Netflix. The Man tem sido destaque nas campanhas promocionais da Netflix, enquanto vários relatórios internos afirmam que The Rock retornará ao RAW para começar sua história que antecederá a WrestleMania 41.

O show terá alguma estreia?

Uma vinheta misteriosa mostrando um distintivo em chamas está no ar no RAW há semanas. De acordo com vários relatos, a vinheta sugere a estreia da ex-estrela da AEW, Penta, na estreia do RAW na Netflix.

Combine o cartão e a escalação

Aqui está o card completo e a programação anunciada para o show:

Seth Rollins x CM Punk

Roman Reigns vs Solo Sikoa – Tribal Combat Match

Liv Morgan (c) vs Rhea Ripley – luta pelo título mundial feminino da WWE

Drew McIntyre x Jey Uso

Começa a turnê de aposentadoria de John Cena

