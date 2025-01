Tulsa Golden Hurricane: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Depois de uma dura derrota fora de casa na última partida, a UTSA parece muito melhor hoje em sua quadra. Eles saltaram para uma vantagem rápida de 38-29 contra o Tulsa.

Se a UTSA continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 7-7 em pouco tempo. Por outro lado, Tulsa terá de se contentar com um recorde de 6-10, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Furacão Dourado de Tulsa @ UTSA Roadrunners

Registros atuais: Tulsa 6-9, UTSA 6-7

Como assistir

O que saber

Depois de dois jogos fora de casa, a UTSA volta para casa. Eles e o Tulsa Golden Hurricane se encontrarão em uma batalha atlética americana às 20h00 horário do leste dos EUA na terça-feira no Centro de Convocação da UTSA. Ambas as equipes tentarão se recuperar após derrotas consideráveis ​​nos jogos anteriores.

A UTSA entrará na disputa de sábado pronta para mudar a situação: perdeu por pouco no jogo de domingo passado, mas infelizmente para eles a derrota sofrida no sábado foi um pouco mais contundente. Eles sofreram um duro golpe contra Tulane, caindo por 92-63. Os Roadrunners ficaram em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 47-23.

O time perdedor foi impulsionado por Raekwon Horton, que quase fez uma dobradinha com 17 pontos e nove rebotes. Ele está indo na direção certa, considerando que melhorou sua produção de pontos em cinco jogos consecutivos. Menos útil para a UTSA foi o sombrio arremesso de três pontos de 0-6 de Tai’Reon Joseph.

Enquanto isso, não há necessidade de rodeios: Tulsa perdeu para o UAB no sábado, e Tulsa perdeu feio. O placar terminou em 83-51. O jogo marcou o confronto com menor pontuação do Golden Hurricane até agora nesta temporada.

O lado perdedor foi impulsionado por Ian Smikle, que acertou 8 de 10 e marcou 17 pontos, mais oito rebotes e três roubadas de bola. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra Rice na quarta-feira, então foi uma boa mudança.

UTSA agora tem um recorde de derrotas de 6-7. Quanto a Tulsa, a derrota foi a terceira consecutiva fora de casa, caindo para 6-9.

Fique de olho no gol do jogo de terça-feira: a UTSA fez com que acertar chutes profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 9,2 arremessos de três pontos por jogo. Não é como se Tulsa estivesse tendo dificuldades nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 8,8. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Quanto ao próximo jogo, o UTSA é o favorito, já que os especialistas esperam uma vitória por cinco pontos. Nenhuma das equipes se saiu bem contra a propagação nesta temporada; Eles estão 4-7, enquanto Tulsa está 3-10.

Chance

UTSA é favorita com 5 pontos contra Tulsa, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostadores neste caso, pois o jogo começou com uma vantagem de 5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 154,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Tulsa venceu 2 de seus últimos 3 jogos contra UTSA.