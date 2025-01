Tumulto di scommesse – I Titans chiudono la stagione con il peggior record ATS di sempre

Tutto ciò che accade nello sport ha un altro contesto se visto dal punto di vista delle scommesse sportive. Dagli infortuni che cambiano la stagione ai momenti da record e molto altro ancora, il ciclo delle notizie sportive avrà un impatto costante e significativo sul settore delle scommesse sportive.

Con il contributo di David Purdum, Doug Greenberg e altri, la nostra raccolta di buzz sulle scommesse mira a fornire ai fan informazioni sulle scommesse sportive che guidano la conversazione.

5 gennaio: i Titans concludono la stagione con il peggior record ATS di sempre

David Purdum e Doug Greenberg: Domenica, i Tennessee Titans hanno concluso la loro stagione regolare con un’altra sconfitta, questa volta con un punteggio finale di 23-14 contro gli Houston Texans. I Titans entrarono come favoriti di 2,5 punti e scesero a 2-15 (.118) contro lo spread, il peggior record ATS in una stagione per qualsiasi squadra nell’era del Super Bowl.

Per l’allenatore del primo anno Brian Callahan, secondo ESPN Research, è il peggior inizio di mandato per qualsiasi allenatore nell’era del Super Bowl. Il precedente punteggio ATS più basso era detenuto dai Tampa Bay Buccaneers del 1976, che ottennero un ATS di 2-10-2 (.167) nella loro prima stagione come squadra di espansione della NFL. Altre sei squadre avevano precedentemente ottenuto un punteggio di 3-13 (.188) ATS.

“È una situazione strana. La differenza di punti dovrebbe essere un ottimo pareggio per una squadra, non importa quanto siano buoni o cattivi”, ha detto a ESPN John Murray, vicepresidente del Westgate SuperBook di Las Vegas. “Penso che il franchise di Titans sia così irrilevante che nessuno se ne sia accorto.

Domenica inclusa, il Tennessee è stato effettivamente il favorito sei volte durante la campagna, ma mai una volta è stato in grado di coprire lo spread in quello scenario e avvicinarsi a una vittoria di tre punti sui New England Patriots come favoriti di 3,5 punti nella settimana. 9. Le uniche due vittorie ATS della stagione dei Titans sono arrivate in trasferta da sfavoriti contro i Miami Dolphins nella settimana 4 (+2,5) e gli Houston Texans nella settimana 12 (+7,5).

Supponendo -110 in ogni partita, uno scommettitore da $ 100 sul declino del Tennessee guadagnerebbe $ 1.163,64 ogni settimana fino alla fine della stagione.

“I Caesars avevano un punteggio piuttosto basso per i Titans, quindi la loro prestazione non è stata una vera sorpresa”, ha detto a ESPN Craig Mucklow, vicepresidente del merchandising di Caesars Sportsbook. “Tuttavia, come bookmaker cerchiamo la parità nello spread e i Titans hanno offerto un buon valore agli scommettitori di tendenza durante tutto l’anno, anche se pensavamo di aver fissato l’asticella all’estremo.”

Domenica gli scommettitori sono nuovamente diminuiti in massa in Tennessee, con l’87,4% che ha sostenuto lo spread di Houston su ESPN BET; I texani sono diventati anche l’ultima squadra a vincere un totale stagionale (9,5).

C’era anche qualcosa di positivo per i Titans: grazie alla sconfitta dei New England Patriots e alla vittoria sui Buffalo Bills, il Tennessee è ora la scelta numero 1 in assoluto nel Draft NFL 2025.

Dettagli

Linee di apertura per il round Wild Card della NFL (per ESPN BET)

Il Circa Sports Survivor Contest si è concluso domenica con otto vincitori che si sono divisi equamente il piatto di $ 14.266.000, il che significa che ogni concorrente porterà a casa $ 1,78 milioni. La competizione è iniziata la settimana 18 con 18 scelte, ma ha perso più della metà del pool con sconfitte contro Atlanta Falcons (8) e Green Bay Packers (2).

I Chicago Bears hanno sconfitto completamente i Green Bay Packers dopo essere entrati nella gara come sfavoriti di 10,5 punti. Ha pareggiato per la più grande vittoria a sorpresa della stagione e la più grande della franchigia dal 2013, quando era +10,5 contro Green Bay.

Con la testa di serie numero 1 nella AFC bloccata, i Kansas City Chiefs si sono piazzati in vantaggio e hanno chiuso con 11,5 punti sui Denver Broncos, i più grandi perdenti di KC dal 2014. I Broncos, che hanno bisogno di una vittoria per raggiungere i playoff, hanno vinto un big 38 -0 per la prima volta dal 2017, quando erano favoriti sui Chiefs.

I favoriti sono andati 144-127 (.531) contro lo spread durante la stagione regolare 2024, la seconda stagione vincente consecutiva per i favoriti dell’ATS.

5 gennaio: gli scommettitori affollano Mike Evans nella settimana 18

Mike Evans è una delle scelte migliori su ESPN BET poiché punta a cinque o più ricezioni per 85 yard nella settimana 18. Credito fotografico: Julio Aguilar/Getty Images

David Purdum e Doug Greenberg: Con così poche partite importanti, l’ultima settimana della stagione regolare della NFL potrebbe essere una delle più difficili per gli scommettitori. Non sorprende che la partita di domenica tra Minnesota Vikings e Detroit Lions sia la scommessa più pesante sul mercato delle scommesse.

Di conseguenza, molti scommettitori si rivolgeranno al supporto dei giocatori nella settimana 18, credendo di poter trovare un vantaggio legato agli incentivi contrattuali dei giocatori. Sebbene questo vantaggio sia leggermente diminuito nel corso degli anni con l’aumento della pubblicità degli incentivi e i bookmaker hanno adeguato le quote per i giocatori con incentivi finanziari, l’appetito del pubblico degli scommettitori per piazzare scommesse in questi mercati non è in gran parte diminuito.

“Ci sono una serie di fattori da considerare quando si stabiliscono i gironi dei giocatori nell’ultima settimana della stagione”, ha detto via e-mail Adrian Horton, direttore del merchandising sportivo nordamericano di ESPN BET. “L’interesse dei media e dei fan sta creando molte conversazioni su questi incentivi, e lo vediamo come un aspetto davvero avvincente della settimana 18, in cui alcuni giocatori chiave potrebbero essere a riposo o alcune partite senza implicazioni nei playoff potrebbero essere meno interessanti per gli scommettitori. “

La star del finale della stagione NFL 2024 è senza dubbio il wide receiver dei Tampa Bay Buccaneers Mike Evans: se il futuro Hall of Famer riuscirà a ottenere cinque o più ricezioni per 85 o più yard, ci sarà un incentivo di 3 milioni di dollari nel suo contratto. il suo quarterback, Baker Mayfield, aggiungerà $ 500.000 al suo contratto se finirà tra i primi 10 in yard per tentativo (attualmente ottavo) e i Bucs dovranno vincere per conquistare l’NFC South e qualificarsi per i playoff.

Il pubblico degli scommettitori ne è pienamente consapevole e sostiene Evans in massa, anche se i bookmaker aggiustano le sue azioni ad altezze assurde, con ESPN BET che elenca la sua linea di ricezione a 99,5; a sua volta, la sua linea alternativa di oltre 80 yard in ricezione (portata a -325, fino a -210 quando aperta) è il running back più apprezzato dai bookmaker della giornata, sia per ticket che per handle. BetMGM segnala che Evans ha superato le 100,5 yard in ricezione mentre il massimo si è ribaltato, con DraftKings che riporta lo stesso per oltre 90 yard in ricezione (-165).

C’è una certa soppressione sulla linea principale di ESPN BET: mentre il 58,1% dei punt ha più di 99,5 yard ricevute, solo il 27,7% dei punt le sostiene.

Ecco alcuni altri incentivi collaterali da tenere d’occhio domenica (scomposizione delle scommesse tramite ESPN BET se non diversamente specificato):

Come accennato, Baker Mayfield ha il suo incentivo contrattuale e sarà motivato a nutrire Evans, ottenendo punt al 100% e gestendo oltre 249,5 yard di passaggio.

Il quarterback dei Seattle Seahawks Geno Smith incassa 2 milioni di dollari correndo per 185 o più yard, quindi il 78,5% delle scommesse e il 70,2% delle mani sono sulle sue 249,5+ yard.

Cortland Sutton, wide receiver dei Denver Broncos, riceverà 2 milioni di dollari se raggiungerà 82 o più yard in ricezione, motivando l’85,1% delle scommesse e il 53,8% gestendo le sue 79,5+ yard in ricezione.

Il quarterback degli Arizona Cardinals Kyler Murray aggiunge $ 750.000 al suo contratto con 50 o più yard di corsa e un touchdown veloce. DraftKings lo elenca come il loro miglior marcatore di touchdown della giornata (+115), mentre le sue oltre 50 yard di corsa (+175) sono la terza yardage di ricezione più alta dietro Evans e Sutton.

Punteggio touchdown più scommesse in qualsiasi momento – Per scommesse totali

tramite ESPN BET; come la domenica mattina

I Chiefs perdenti sono arrivati ​​a Denver più tardi del previsto dopo che il tempo ha ritardato la loro partenza da Kansas City. L’account X ufficiale dei Chiefs (ex Twitter) ha pubblicato sabato alle 21:25 ET che la squadra era arrivata a Denver.

Sabato la linea si è spostata leggermente verso i favoriti Broncos quando si è diffusa la notizia dei problemi di viaggio dei Chiefs. Denver era la favorita con 11 punti domenica mattina. Secondo ESPN Research, Kansas City è il quarto più grande perdente di tutti i tempi per un campione in carica del Super Bowl.

Domenica sono state piazzate più scommesse sui Chiefs contro i Broncos rispetto a qualsiasi altra squadra sul tabellone presso i bookmaker BetMGM.

Domenica sono attesi forti venti a Filadelfia e East Rutherford, nel New Jersey. Gli Eagles ospitano i New York Giants al Lincoln Financial Stadium, dove si prevede che i venti raggiungano i 20 mph. Gli Eagles erano favoriti da 2 punti con un totale di 35,5 fino a domenica mattina.

I New York Jets ospitano i Miami Dolphins a Meadowlands, dove i venti soffiano da ovest e raggiungono raffiche di 20 mph. I Jets erano favoriti per 1 punto con un totale di 38,5. Lo stato del linebacker di Miami Tua Tagovailoa non era chiaro domenica mattina mentre lottava contro un infortunio all’anca.

Probabilità di vincere l’MVP della stagione regolare

tramite ESPN BET; ingresso domenica mattina

Josh Allen (-250)

Lamar Jackson (+185)

Joe Burrow (+2000)

3 gennaio: i favoriti delle scommesse NFL si scontrano nella partita Vikings-Lions

Il titolo NFC North e la testa di serie dei playoff NFC arriveranno alla partita 272 della stagione NFL quando i Detroit Lions di Dan Campbell ospiteranno i Minnesota Vikings di Kevin O’Connell domenica sera. Foto AP/Abbie Parr

I primi due favoriti per la vittoria dell’Allenatore dell’anno saranno in disparte per la partita più significativa della settimana 17, una resa dei conti in Minnesota per la testa di serie n. 1 della NFC.

A dicembre, l’allenatore dei Vikings Kevin O’Connell ha superato l’allenatore dei Detroit Lions Dan Campbell come favorito per le scommesse come allenatore dell’anno. O’Connell è il favorito -1600 per vincere il premio nella settimana 17 su ESPN BET. Campbell è il prossimo a +600. I capi di Kansas City Andy Reid e i comandanti di Washington Dan Quinn completano i principali contendenti nei bookmaker.

O’Connell è il favorito per il premio dopo aver portato i Vikings a un record di 14-2 battendo le aspettative del mercato delle scommesse. L’over/under sulle vittorie del Minnesota durante la stagione regolare è stato fissato a 6,5 ​​dai bookmaker. Secondo l’archivio delle quote di scommesse SportsOddsHistory.com, solo un’altra squadra nelle ultime 35 stagioni – i Pittsburgh Steelers del 2004 – ha superato il totale delle vittorie di oltre sette vittorie. I Vikings detengono anche il miglior record contro lo spread in questa stagione pari a 12-4 ATS (a pari merito con i Los Angeles Chargers).

Su ESPN BET, O’Connell ha attirato più del doppio della somma di denaro scommessa rispetto a qualsiasi altro allenatore presente. Ha una presa del 42,6%, ma solo il 6,7% delle scommesse nel mercato Allenatore dell’anno. In confronto, Campbell ha il 19,2% di punt e il 20,4% di manovelle. L’MVP della stagione regolare è il mercato di scommesse sui premi NFL più popolare, seguito da Offensive Rookie of the Year su ESPN BET. Secondo un portavoce di ESPN BET, l’interesse per le scommesse Allenatore dell’anno è alla pari con quello per Giocatore offensivo e difensivo dell’anno e più popolare rispetto a Giocatore di scena dell’anno e Debuttante difensivo dell’anno.

Venerdì i Lions erano favoriti di 2,5 punti sui Vikings.

2 gennaio: Il punteggio si diffonde rapidamente nella semifinale CFP tra Ohio State-Texas

Dopo un’altra prestazione eccezionale della matricola Jeremiah Smith, gli Ohio State Buckeyes sono ora i favoriti per la vittoria del CFP. Foto AP/Mark J. Terrill

David Purdum: La percezione dello stato dell’Ohio è cambiata in modo significativo nelle ultime due settimane. I Buckeyes sono ora chiaramente favoriti per vincere i College Football Playoff nei bookmaker, e la differenza di punti è aumentata fino a cinque punti nella loro semifinale con il Texas.

Le prime righe su un potenziale incontro di semifinale tra Ohio State e Texas pubblicate su alcuni bookmaker avevano i Buckeyes come favoriti di 1,5 punti sui Longhorns. Tuttavia, dopo che il Texas ha superato lo stato dell’Arizona in doppi tempi supplementari e lo stato dell’Ohio ha eliminato il numero 1 dell’Oregon mercoledì, i Buckeyes si sono aperti come favoriti di 4,5 punti sui Longhorns al Cotton Bowl. Giovedì mattina, Ohio State era favorito con 6 punti su ESPN BET e fino a 6,5 ​​su altri bookmaker.

L’Ohio State ha travolto Tennessee e Oregon nelle sue prime due partite di playoff, superando Volunteers e Ducks con un punteggio combinato di 83-38, con la maggior parte degli avversari che ha segnato dopo che i Buckeyes sono balzati in vantaggio.

I Buckeyes sono ora i favoriti per vincere il CFP, al prezzo di +120 su ESPN BET. Il Texas è il successivo a +300, seguito da Penn State a +475. I Nittany Lions giocheranno contro la vincente di Georgia-Notre Dame.

Il favorito per le scommesse ha vinto ciascuna delle prime sette partite del CFP. Notre Dame era costantemente favorita per 1 punto sulla Georgia prima dello Sugar Bowl di giovedì mattina.

