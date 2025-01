Turnê pela Inglaterra na Índia, Kabaddi Nationals, Indian Hockey League e mais eventos para assistir

O mês de janeiro no calendário esportivo indiano começará com grandes eventos.

O mês de dezembro de 2024 foi notável para os esportes indianos, pois mostrou que a Índia havia feito grandes avanços no xadrez. O desafiante Gukesh Dommaraju se tornou o mais jovem campeão mundial de xadrez da história aos 17 anos ao derrotar o chinês Ding Liren. O ano terminou com outra nota alta: Koneru Humpy conquistou o título mundial feminino de xadrez rápido em Nova York.

No início do ano de 2025, as competições esportivas estão mais uma vez a todo vapor, com muitos torneios importantes, como o Aberto da Malásia e o Aberto da Índia no badminton, o Torneio de Xadrez Tata Steel no xadrez, a Copa do Mundo Kho Kho e o Golfe Internacional entre os melhores para leve em consideração. para. Dito isto, vamos dar uma olhada no calendário esportivo indiano para janeiro.

Principais eventos para assistir em janeiro no calendário esportivo indiano

Esportes aquáticos

As provas de natação, mergulho e pólo aquático dos Jogos Nacionais serão realizadas no Centro Aquático Golapur, em Haldwani.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Mergulho, Natação e Pólo Aquático nos Jogos Nacionais

Tiro com arco

Janeiro contará com muitos eventos sub-juniores, provas de seleção do Ranking Mundial, Copas do Mundo e Campeonatos Mundiais, juntamente com eventos de tiro com arco nos Jogos Nacionais…

3 a 10 de janeiro: 41º Campeonato Nacional Sub-Júnior de Tiro com Arco NTPC8 a 9 de janeiro: Provas de Seleção de Equipes de Tiro com Arco – Ásia Para Cup/Torneio de Qualificação Mundial Fazza Para Archery8 a 12 de janeiro: Para Qualificação e 6º Campeonato Nacional de Tiro com Arco Pará10 a 13 de janeiro: Provas de seleção para Copas/Campeonatos Mundiais 14 a 17 de janeiro: Provas de Seleção de Equipe Juvenil de Tiro com Arco – Asia Cup WRT Stage – 131 de janeiro a 7 de fevereiro: Tiro com Arco nos 38º Jogos Nacionais

Atletismo

O Campeonato Nacional de Cross-Country e a Maratona de Mumbai são alguns dos eventos importantes que acontecem em janeiro.

12 de janeiro: Campeonato Nacional de Cross Country19 de janeiro: Maratona de Mumbai28 de janeiro a 14 de fevereiro: Atletismo nos 38º Jogos Nacionais

Badminton

Em janeiro, quatro eventos do BWF World Tour – Malaysia Open, India Open, Indonesia Masters e Thailand Masters – contarão com estrelas experientes e emergentes. Além disso, muitos torneios nacionais também estão planejados para serem realizados.

3 a 10 de janeiro: Torneio de badminton de qualificação All India Junior (Sub-19)7 a 12 de janeiro: Aberto da Malásia14 a 19 de janeiro: Aberto da Índia17 a 24 de janeiro: Torneio de badminton de classificação sênior de toda a Índia18 a 25 de janeiro: Todos os torneios de badminton no ranking India Masters21 a 26 de janeiro: Professores indonésios 28 de janeiro a 2 de fevereiro: Professores da Tailândia28 de janeiro a 14 de fevereiro: Tiro com Arco nos 38º Jogos Nacionais

Basquetebol

O Campeonato Nacional de Basquetebol Séniores Masculino e Feminino é uma das competições que se seguem em Janeiro, além da modalidade que se disputa nos Jogos Nacionais.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Basquete nos 38º Jogos Nacionais5 a 12 de janeiro: Campeonato Nacional de Basquete Sênior (masculino e feminino)

Boxe

Além da modalidade que começa nos Jogos Nacionais, o Campeonato Nacional Masculino de Elite de Boxe está programado de 6 a 13 de janeiro em Bareilly, Uttar Pradesh.

6 a 13 de janeiro: Campeonato Nacional de Boxe Elite Masculino28 de janeiro a 14 de fevereiro: Boxe nos 38º Jogos Nacionais

Canoagem

As provas de canoagem serão realizadas no Lago Tehri, em Uttarakhand, para os Jogos Nacionais.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Canoagem nos 38º Jogos Nacionais

Xadrez

O renomado Torneio Tata Steel Chess será realizado em Wijk aan Zee, Holanda, de 17 de janeiro a 2 de fevereiro.

17 de janeiro a 2 de fevereiro: Torneio de Xadrez Tata Steel

Grilo

O teste final da série Border-Gavaskar foi disputado de 3 a 7 de janeiro no Sydney Cricket Ground. A Austrália venceu esta partida e venceu a série por 3-1.

A Copa do Mundo Feminina Sub-19 T20 da ICC é outro torneio de prestígio a ser observado em janeiro, além de outros torneios nacionais e internacionais, como o England Tour of India, o Women’s Tour of Ireland of India e o Ranji Trophy.

6 de novembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025: Troféu Cooch Behar3 a 7 de janeiro: Índia x Austrália – Troféu Border-Gavaskar (5ª Prova)10 a 15 de janeiro: Turnê feminina da Irlanda na Índia (ODI)23 de janeiro a 26 de fevereiro: Troféu Ranji18 de janeiro a 2 de fevereiro: Copa do Mundo Feminina Sub-19 T20 da ICC22 de janeiro a 2 de fevereiro: Turnê pela Inglaterra na Índia (5 T20Is)

Equestre

Os eventos equestres estão programados para serem realizados em Dehradun nos Jogos Nacionais.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Hipismo nos 38º Jogos Nacionais

Esgrima

Muitos torneios da Copa do Mundo e do Grande Prêmio (sênior e júnior) estão programados para janeiro na Esgrima.

10 de janeiro: Paris Foil World Cup (Masculino) 10 de janeiro: Tunis Sabre Grand Prix (Feminino)18 de janeiro: Copa do Mundo Juvenil de Boston (masculino)18 de janeiro: Copa do Mundo de Espada Júnior do Bahrein – Individual (Masculino)19 de janeiro: Bahrain Junior Sword World Cup – Equipes (Masculino)

hóquei em campo

A renovada Liga Indiana de Hóquei acontecerá até janeiro e terminará em 1º de fevereiro. Além disso, o hóquei em campo será um dos esportes dos Jogos Nacionais.

28 de dezembro a 1º de fevereiro: Liga Indiana de Hóquei Masculino 2024-2528 de janeiro a 14 de fevereiro: Hóquei em campo nos 38º Jogos Nacionais

futebol americano

A ISL, a Liga Feminina Indiana, a I-League e a I-League 2 são as principais competições de futebol a serem observadas em janeiro.

2 a 31 de janeiro: LIS 2024-2510 a 28 de janeiro: Liga Feminina Indiana18 a 30 de janeiro: I-liga18 a 30 de janeiro: I-Liga 228 de janeiro a 14 de fevereiro: Futebol nos 38º Jogos Nacionais

Golfe

O torneio da Série Internacional será lançado na Índia em janeiro. Programado para acontecer de 30 de janeiro a 2 de fevereiro no DLF Country Club em Gurugram, o evento contará com nomes notáveis ​​como Bryson DeChambeau, Paul Casey, Joaquin Niemann e o favorito do público, Anirban Lahiri.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Golfe nos 38º Jogos Nacionais30 de janeiro a 2 de fevereiro: Série Internacional (LIV Golf)

Academia

As provas de ginástica dos Jogos Nacionais serão realizadas no novo salão polivalente de uma escola de esportes em Dehradun.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Ginástica nos 38º Jogos Nacionais

Handebol

Além do andebol e do andebol de praia nos Jogos Nacionais, o campeonato nacional sénior feminino de andebol é um grande torneio que começa em janeiro.

5 a 9 de janeiro: Campeonato Nacional de Andebol Feminino Sénior27 a 31 de janeiro: Handebol de praia nos 38º Jogos Nacionais28 de janeiro a 14 de fevereiro: Handebol nos 38º Jogos Nacionais

Judo

O Old MPH sediará eventos de Judô durante os Jogos Nacionais de 2025.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Judô nos 38º Jogos Nacionais

Kabaddi

Os eventos Kabaddi serão realizados no New MPH em Haridwar.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Kabaddi nos 38º Jogos Nacionais

Armazém Armazém

A Copa do Mundo Kho Kho é a grande competição marcada para janeiro e sediada pela Índia no Estádio IGI, em Nova Delhi, com 21 seleções masculinas e 20 femininas.

13 a 19 de janeiro: Correto Mundo Correto28 de janeiro a 14 de fevereiro: Kho Kho nos 38º Jogos Nacionais

tigelas de grama

Em Dehradun, os eventos de Lawn Bowls estão programados para acontecer no campo de treino de hóquei.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Bowling de gramado nos 38º Jogos Nacionais

Basquetebol

Os eventos de netball são realizados no Boxing Hall, Sports College em Dehradun.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Netball nos 38º Jogos Nacionais

Remo

As competições de remo estão planejadas para serem realizadas no Lago Tehri.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Remo nos 38º Jogos Nacionais

união de rugby

Os eventos de rugby serão realizados no Dehradun Athletics Stadium e Sports School.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Rugby Union nos 38º Jogos Nacionais

Navegação

Na Vela, os Campeonatos Nacionais de Seniores e as competições dos Jogos Nacionais são eventos importantes a ter em conta.

21 a 26 de janeiro: Nacionais Sênior28 de janeiro a 14 de fevereiro: Vela nos 38º Jogos Nacionais

Tiroteio

Muitos atiradores talentosos participarão dos Jogos Nacionais, que serão realizados no Campo de Tiro, na Faculdade de Esportes e na Academia Militar Indiana em Dehradun.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Tiro nos 38º Jogos Nacionais

Abóbora

Além do Squash nos Jogos Nacionais, o British Junior Open e o Czech Junior Open contarão com a participação de atletas indianos durante o mês.

2 a 6 de janeiro: Aberto Júnior Britânico16 a 19 de janeiro: Aberto Juvenil Tcheco28 de janeiro a 14 de fevereiro: Squash nos 38º Jogos Nacionais

Tênis de mesa

Muitos torneios de tênis de mesa com estrelas indianas jovens e sazonais estão programados para janeiro. Confira aqui os eventos importantes:

6 a 11 de janeiro: Candidato estrela WTT Doha11 a 17 de janeiro: Mascate, candidato ao WTT28 de janeiro a 14 de fevereiro: Ténis de mesa nos 38.º Jogos Nacionais27 a 30 de janeiro: Concorrente Juvenil WTT Doha30 de janeiro a 9 de fevereiro: Smash de Cingapura31 de janeiro a 2 de fevereiro: Doha, candidata a estrela júnior do WTT

taekwondo

As competições de Taekwondo nos Jogos Nacionais serão realizadas em MPH Golapur, Haldwani.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: TAekwondo nos 38º Jogos Nacionais

Triatlo

Os Jogos Nacionais de Triatlo serão realizados em Haldwani.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Triatlo nos 38º Jogos Nacionais

Tênis

O Aberto da Austrália é um dos torneios de maior prestígio realizado em janeiro. Além disso, vários eventos de tênis WTA e ATP contarão com atletas indianos em ação durante todo o mês. Confira a programação do tênis aqui –

29 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025: ATP250Brisbane30 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025: WTA250 Auckland30 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025: ATP250 Hong Kong6 a 11 de janeiro: ATP250 Auckland6 a 11 de janeiro: WTA250 Hobart6 a 11 de janeiro: ATP250 Adelaide12 a 26 de janeiro: Aberto da Austrália27 de janeiro a 2 de fevereiro: WTA500 Linz27 de janeiro a 2 de fevereiro: ATP250 Montpellier27 de janeiro a 2 de fevereiro: WTA250 Singapura28 de janeiro a 14 de fevereiro: Ténis nos 38º Jogos Nacionais

Voleibol

As competições de voleibol serão realizadas nos Jogos Nacionais no New MPH em Rudrapur.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Voleibol nos 38º Jogos Nacionais

Halterofilismo

Os eventos de levantamento de peso serão realizados no Old MPH, Sports College em Dehradun.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Halterofilismo nos 38º Jogos Nacionais

Luta

Os eventos de luta livre serão realizados no New MPH, Golapar em Haldwani.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Luta livre nos 38º Jogos Nacionais

Wushu

Os eventos de Wushu serão realizados no MPH, Golapar em Haldwani.

28 de janeiro a 14 de fevereiro: Wushu nos 38º Jogos Nacionais

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama