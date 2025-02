Tutti e 10 l’investimento del Super Bowl di Tom Brady

È quasi incredibile che Tom Brady abbia suonato in 10 Super Bowl.

Ma come il più grande difensore nella storia della NFL, non dovrebbe essere sorprendente.

Dato che era il suo primo anno come trasmissione di Fox Sports, insieme al Super Bowl LIX il 9 febbraio, alle 18:30 ET FOX, abbiamo pensato che fosse giusto mettere tutte e 10 le esibizioni TB12 in una grande partita.

Vediamo:

Le 10 esibizioni del Super Bowl di Tom Brady

10. Super Bowl Liii: (2019): Patriots 13, Rams 3

Sebbene Brady abbia portato a casa il suo sesto titolo in questa partita contro Rams, è stato uno dei Super Bowl più dimenticati per l’ultima memoria. Si è concluso con il punteggio più basso di tutti i tempi con 19 punti combinati. La Sony Michel ha fatto touchdown solitario per il New England, che ha anche segnato due goal in campo da Stephen Gostkowsk. TB12 con 262 yard, nessun contatto e un rapimento per il passaggio 21-35.

9. Super Bowl XLVI (2012): Giants 21, Patriots 17

Brady non poteva vincere, Manning e Giants per la seconda volta all’indomani della sua carriera nel suo Super Bowl nel suo Super Bowl. Nella seconda battaglia difensiva, i Giganti hanno raggiunto la sicurezza per la prima volta nel primo trimestre. Il New England ha raccolto il vantaggio 17-9 nel terzo trimestre, ma New York ha compilato la posizione del field goal 17-15. Il gioco è partito alle 14:31 Chase Blackburn ha catturato Brady e i Giganti hanno finalmente reso la punizione di ogni squadra. Manning ha progettato la posizione vincente del gioco, con conseguente fretta di toccare Ahmad Bradshaw. Brady’s Hail Mary Company nell’ultimo minuto del gioco è stato perso.

8. Super Bowl XLII (2008): Giants 17, Patriots 14

Insieme alla più grande interruzione della storia dello sport professionistico, l’invincibile patriottico è caduto nel Super Bowl dopo che è stato fatto durante la stagione regolare 16-0. In quella campagna storica, Brady è diventato il primo giocatore a lanciare 50 contatti durante la stagione e Randy Moss ha stabilito un record di una stagione di 23 applicazioni di contatto. D’altra parte, ha concluso 10-6 ed era una squadra di jolly che ha vinto tre playoff prima di incontrare Brady & Co. gioco in un grande gioco. Dietro la difesa, con Michael Strran, Justin Tuck e Osa Umenyiora, i Giganti si fermarono e diedero il loro primo anno alla sconfitta al patriottico. Brady ha concluso il gioco con 266 yard, con un tocco e non rapendo 29 su 48.

7. Super Bowl XXXIX (2005): Patriots 24, Eagles 21

Nella tanto attesa battaglia tra le Eagles di Andy Reid e i patrioti di Bill Belichick, questo gioco non è stato deluso perché aveva tutto il fienile. Brady ha cercato il suo terzo titolo del Super Bowl in quattro anni, mentre McNabb di Donova ha cercato il primo. Il gioco è stato legato al titolo 14-14 per il quarto trimestre, ma la difesa di Patriots ha costretto tre rapimenti McNabb e ha ottenuto la vittoria 24-21 e il rapimento più importante è arrivato da Rodney Harrison nell’ultima volta degli Eagles. TB12 ha concluso il gioco con 236 yard, due tocchi e nessun rapimento oltre 23 su 33.

6. Super Bowl Lii (2017): Eagles 41, Patriots 33

Nonostante la perdita, questa è statisticamente la migliore prestazione, Tom Brady ha avuto tutte le sue 10 esibizioni del Super Bowl. Il suo totale di 505 yard è in realtà il record del Super Bowl nel gioco di passaggio del cantiere, e ha anche lanciato tre tocchi senza rapire 28-48-Ohi. Dopo l’intervallo 22-12, Brady ha dato una brillante prestazione del secondo tempo per dare al New England un vantaggio di 33-32 con un tiro di lancio a Rob Gronkowsk 9:22 nel quarto trimestre. Ma Nick Foles avrebbe risposto immediatamente, caricando il campo sull’unità da 75 yard da 14 partite, che ha portato al touch Point di Zach Ertz in 38-33 dopo un tentativo di conversione a doppio punto fallito. Nel giro successivo, Brandon Graham ha costretto il capovolgimento nel sacco e ha restituito a Philly la palla 2:16 a sinistra. Eagles ha continuato a calciare il field goal e le patch non sono riuscite a segnare nell’ultima volta del gioco.

5. Super Bowl xxxviii (2004): Patriots 32, Panthers 29

Solo due stagioni sono state rimosse dall’esplosione alla scena e vincendo il primo Super Bowl durante la stagione 2001, la performance di Brady al Super Bowl XXXVIII lo stava ufficialmente mettendo sulla mappa del meglio del gioco. Non solo ha terminato con 354 yard con tre tocchi 32-48-OHI, ma anche all’interno del vincitore del gioco nell’ultimo minuto in minuto per impostare Adam Vinatier sul campo di Clinching. Il quarto trimestre di questo gioco ha avuto 37 punti combinati tra due squadre, che è ancora il massimo nel quarto della storia del Super Bowl, per non parlare del quarto trimestre.

4. Super Bowl XLIX (2015): Patriots 28, Seahawks 24

Quando Brady e Pats hanno vinto la terza stagione del Super Bowl nel 2004, la loro vittoria è durata per un decennio e l’hanno fatto insieme per il Super Bowl più memorabile. Giù 24-14 al Super Bowl XLIX, Brady ha guidato due stazioni di contatto, quest’ultima delle quali era di 3 yard di trasferimento a Julia Edelman 2:02 a sinistra al 28-24. Ciò che ha reso questo gioco così incredibile è stato quello che è successo dopo. Lasciò 1:06 Russell Wilson sollevò la palla profonda a Jermaine Kears, e dopo che era più volte, in qualche modo usò le sue gambe per catturare la preda. Tutti i Seahawks hanno dovuto fare il marshawn Lynch sulla palla 1 sulla linea, ma invece Pete Carroll ha chiamato il Game Pass 26 secondi rimasti. Malcolm Butler saltò sul percorso e catturò la palla sigillando la nuova vittoria inglese.

3. Super Bowl LV (2021): Bucananeers 31, Masters 9

Questo gioco non è stato il più interessante quando i bucanieri hanno governato ovunque. Ma la grandezza storica dietro questa vittoria del Super Bowl è stata enorme. Dopo una vittoria del Super Bowl di 20 stagioni e sei con il nuovo inglese, TB12 decise di cambiare lo scenario, finendo infine con Tampa Baya nel 2020. E nella sua prima stagione con Buccaneers, li condusse a un record di 11-5 e il secondo Vinci del Super Bowl nella storia del franchising. Inoltre, Brady è diventato il primo giocatore della NFL a vincere diversi campionati all’età di 40 anni, il primo giocatore della NFL a vincere il titolo in tre decenni. Il primo difensore a iniziare una vittoria del Super Bowl per la squadra in entrambe le conferenze, e il più vecchio giocatore più antico si esibisce nel Super Bowl e vince il Super Bowl MVP all’età di 43 anni. Parla di leggendario.

14. Super Bowl XXXVI (2002): Patriots 20, Rams 17

L’immagine dice tutto. Brady non riusciva a credere a ciò che aveva raggiunto alla fine della stagione 2001. Brady, che è stato selezionato nel 199. La NFL del 2000 nel sesto round, ha giocato in una sola partita in una delle sue stagioni per principianti con 6 yard. Il TB12 si è quindi concluso tra loro nella campagna del secondo anno con un record di 11-3 dopo essere stato impostato a causa del ferito Drew Bledso. Il culmine della stagione è stata la vittoria del Super Bowl contro la squadra Rams, chiamata “Turf Most Extreme Show”. Questo era l’inizio dell’era Brady.

1. Super Bowl Li (2017): Patriots 34, Falcons 28

Sai che il gioco è di tutti i tempi quando la frase si presenta dopo. In questo caso, questa frase è “28-3” nel primo straordinario della storia del Super Bowl, Brady e Patriots sono diminuiti 28-3 8:31 rimanenti nel terzo trimestre. Il gioco sembrava essere finito fino a quando non lo era.

