Twist of Action para os fãs que planejam assistir Ranji Trophy Virat Kohli, DDCA Mandates …

A estrela indiana de Virat Kohli está pronta para retornar após um longo intervalo de mais de 12 anos. O último desempenho de 36 anos ocorreu no Ranij Trophy em novembro de 2012 contra o Uttar Pradesh. Será um jogo de Délhi com Rail a partir de 30 de janeiro deste ano, no qual o clube de gado certo jogará em críticos em casa novamente. Ele se apresentará sob o capitão de Young Ayush Badoni no Estádio Arun Jaitley, em Delhi. Tendo em mente o interesse dos fãs, Delhi e District Cricket Association (DDCA) se libertaram nos fãs, mas ele pediu aos visitantes aos telespectadores que chegassem lá com o cartão Aadhaar e as fotocópias.

“Gautam Gambhir Stand estará aberto aos espectadores. Os fãs podem entrar no GATE No. 16 e 17. O GATE No. 6 também estará aberto a membros e convidados do DDC. Esperamos 10.000 multidão no primeiro dia ”, DDCA”, disse o secretário da DDCA, Ashok Kumar Sharma Indian Express.

“Esta é uma entrada gratuita. Os fãs simplesmente precisam trazer sua cópia original do cartão Aadhaar e de suas fotocópias. Concordou com os fãs. Será como qualquer partida internacional ou IPL “, acrescentou.

Kohli não se importaria de ganhar um grande mestrado antes do troféu, que realmente resolve seu objetivo, que está jogando esse jogo em particular.

Enquanto a BCCI fez com que todos os jogadores aparecessem no troféu Ranii, o resultado desse jogo em particular não afetará se Kohli será escolhido na equipe indiana após o troféu do Masters.

A presença magnética de Kohla não apenas aumentou o perfil do troféu de Ranii, mas também os fantasmas nojentos da banda de Delhi, porque o fim vitorioso da campanha na última partida do Grupo D contra as ferrovias a partir de quinta -feira aumenta.

Curiosamente, as ferrovias (17 pontos de seis partidas) têm mais do que um tiro justo em fazer palãs nocaute, se derrotarem Delhi com pontos de bônus e os moveu para 24.

Delhi (14 em seis jogos) tem apenas incapacidade matemática de confiar, mas 10.000 multidões estranhas que se esperam de assistir, não incomodam os resultados.

Tamil Nadu (25 pontos de seis jogos), Chandigarh (19 em seis jogos) e Saushtra (18 em seis jogos) estão em uma posição melhor em comparação com essas duas equipes em termos de probabilidade de qualificações.

(Com entradas PTI)