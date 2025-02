Tyler Herro ha una registrazione onesta sul caldo come sfidanti

Miami Heat viene trasferito ufficialmente in una nuova era.

Andare da Jimmy Butler era un male necessario, non solo per la sua faida con l’organizzazione, ma anche perché pensavano al futuro.

Ora Tyler Herro ha le chiavi, ma sa che la squadra ha il suo lavoro tagliato per loro.

Quando ha parlato con Frank Isola e Brian Scalabrine alla radio NBA Siriusxm, Herro ha ammesso di non essere sfidanti in questo momento:

“Se chiamiamo una vanga una vanga, non siamo sfidanti in questo momento”, ha detto.

“Se chiamiamo una vanga una vanga non siamo sfidanti in questo momento” Tyler Herro lo spara bene @Thefrankisola E @Scalabrine Per quanto riguarda le aspettative, il calore è il resto dell’anno #HeatCulture pic.twitter.com/d4tbqmdyen – SIRIUSXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) 18 febbraio 2025

La prima volta che All-Star è finalmente scoppiata e giocata come giocatore di calibro in franchising, ha mostrato di essere potenzialmente scorci.

Tuttavia, avere lui e Bam Adebayo potrebbero non essere sufficienti per lottare per un campionato in questo momento.

Certo, giovani giocatori come Jaime Jaquez Jr. E Ke’el Ware per avere un futuro luminoso davanti a sé, ma questa squadra ha ancora bisogno di un’altra scintilla.

Hanno anche bisogno di qualcuno che faccia l’offesa in quanto non hanno un vero punto di guardia al momento.

Erik Spoelstra è una delle migliori tattiche del gioco e il Heat ha eccelso nel trovare e sviluppare talenti che altre squadre spesso trascurano.

Tuttavia, hanno ancora bisogno di un po ‘più di tempo e risorse per contrassegnare una squadra competitiva e tornare al posto di cui hanno bisogno.

Pat Riley potrebbe certamente usare una grande vittoria in libero arbitrio o mercato commerciale dopo anni di oscillazioni e mancate, e sebbene alcuni credano di aver già perso la sua mossa in campionato, non sarebbe saggio scommettere contro di lui.

PROSSIMO: Pat Riley avrebbe pianto durante il suo incontro con Jimmy Butler