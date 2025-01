Tyreek Hill diz que quer sair dos Dolphins depois de perder os playoffs: ‘Foi ótimo jogar aqui’

Tyreek Hill pretende deixar os Dolphins após três temporadas. (Foto de Megan Briggs/Getty Images)

Tyreek Hill não esperou muito para que todos soubessem que ele queria sair do Miami Dolphins.

Minutos após a derrota do Miami no final da temporada para o New York Jets no domingo, o wide receiver All-Pro deixou claro aos repórteres que não quer mais jogar pelo time que o adquiriu há dois anos e deu-lhe um recorde de US$ 120. milhão. contrato.

Suas palavras:

“Esta é a primeira vez que não estou nos playoffs, cara. Então só tenho que fazer o que é melhor para mim e para o cachorro da minha família. .” mesmo, cachorro. Estou abrindo a porta. Estou fora, irmão. Foi ótimo jogar aqui, mas no final das contas tenho que fazer o que é melhor para minha carreira porque sou muito de um concorrente simplesmente estar lá fora.

