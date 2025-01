Tyreek Hill indica que quer deixar os Dolphins após perder os playoffs: “Foi ótimo jogar aqui”

Tyreek Hill pretende deixar os Dolphins após três temporadas. (Foto de Megan Briggs/Getty Images)

Tyreek Hill não esperou muito para que todos soubessem que ele estava procurando uma maneira de sair do Miami Dolphins.

Minutos depois da derrota do Miami para o New York Jets no domingo, o wide receiver All-Pro disse aos repórteres que não quer mais jogar pelo time que o adquiriu há três temporadas e lhe deu um contrato recorde de US$ 120 milhões. . .

Suas palavras:

“Esta é a primeira vez que não vou aos playoffs, cara. Então só tenho que fazer o que é melhor para mim e para minha família. porta para mim.” . Estou abrindo a porta. Estou fora, irmão. Foi ótimo jogar aqui, mas no final das contas tenho que fazer o que é melhor para minha carreira porque sou um competidor demais para estar lá. “

Quando questionado diretamente se estava pensando em deixar Miami, Hill começou a responder antes de ir embora.

Hill vem de uma das piores temporadas de sua carreira, e facilmente a pior com os Dolphins. Não é coincidência que tenha sido um ano difícil para os Dolphins, que perderam os playoffs pela primeira vez durante o mandato do técnico Mike McDaniel, enquanto lidavam com lesões significativas.

Depois de ultrapassar 1.700 jardas em suas duas primeiras temporadas em Miami, Hill não conseguiu limpar 1.000 jardas e registrou sua pior marca de jardas por jogo desde seu ano de estreia no Kansas City Chiefs.

Hill está sob contrato para as próximas duas temporadas, com um limite máximo de US$ 27,7 milhões em 2025 e US$ 51,9 milhões em 2026. por OverTheCap.

Se os Dolphins realmente puxarem o gatilho de uma negociação, seria a segunda saída controversa da carreira de Hill. Ele ficou famoso por ter pedido uma troca dos Chiefs depois que uma extensão de contrato não se concretizou, deixando um time que venceu o Super Bowl duas temporadas antes. Os Chiefs obviamente se saíram bem sem ele, vencendo Super Bowls consecutivos e fazendo 15-2 nesta temporada.

Os Dolphins pagaram um preço alto para adquirir Hill, enviando uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada, duas escolhas de quarta rodada e uma escolha de sexta rodada para Kansas City apenas pelo direito de dar a Hill aquele acordo de US$ 120 milhões. que redefiniu o mercado de receptores amplos. Parecia valer a pena, operando como a arma mais perigosa no ataque de alta octanagem de McDaniel, mas agora é difícil dizer para onde eles irão a partir daqui.