Tyreek Hill pede desculpas a Tua Tagovaila, companheiros de equipe dos Dolphins: “Estou assumindo a total responsabilidade do que disse”

O receptor aberto do Miami Dolphins, Tyreek Hill, está mudando sua melodia. Apenas um mês depois de dizer que terminou com a organização Dolphins, Hill expressou seu desejo de permanecer em Miami para várias entrevistas no período anterior ao LIX do Super Bowl em Nova Orleans.

Em Conversa de futebol profissional da NBC Na sexta -feira, Hill disse que estava em “um bom espaço” e acrescentou que, como líder e pai, lamentou a situação em que entrou. Mais importante, ele disse diretamente que quer manter os golfinhos.

“Estou assumindo a responsabilidade pelo que disse”, disse Hill, acrescentando que Miami estava bom com ele nos três anos em que jogou lá. “Eles têm sido muito bons comigo. Então, por que estou saindo e digo algumas das coisas que eu disse? E me aposentei completamente.”

“Voltarei no próximo ano”, Hill acrescentou, “e quebrou meu rabo, para o time, para os meninos, para os fãs, para toda a cidade”.

Hill parece estar em uma turnê de desculpas enquanto estava em Nova Orleans. O receptor de 30 anos também apresentou um “pedido de desculpas público” a seus colegas de equipe de Dolphins, especialmente o marechal de campo Tua Tagovaila, enquanto conversava com Up e Kay Adams Adams. Na entrevista, Hill chamou Tagovailo de “um inferno do concorrente”.

“Você, ele é meu garoto, ele sempre será meu garoto, quer que aconteça, cara. Tenho certeza que ele entende minha frustração. Como todos queremos ganhar”, disse Hill. “Estou ansioso para continuar nosso relacionamento ainda mais.”

Hill disse que o pedido de desculpas se espalhou para o resto de sua equipe. “Mas eles já sabem”, disse Hill. “Eles sabem que eu não sou esse tipo de jogador. Muitas pessoas podem dizer: ‘Oh, Reek é uma cabeça quente, ele é isso, é isso’, mas meus colegas de equipe sabem disso. Venho todos os dias, eu removo meu Cola, eu me apresento às reuniões a tempo e faço o que tenho que fazer.

Hill teve fortes palavras após a derrota dos Dolphins contra o New York Jets em 5 de janeiro, que terminou sua temporada. Enquanto ele estava aquecido pela perda, Hill disse que queria abrir a porta para novas oportunidades, dizendo que era “concorrente demais” para ficar em Miami.

“Estou fora, irmão. Foi ótimo tocar aqui, mas no final do dia tenho que fazer o meu melhor pela minha carreira”, disse Hill naquela época.

Alguns dias após os comentários de Hill, o gerente geral do Dolphins, Chris Grier, disse que o recebedor “nunca havia pedido uma troca”, enquanto o técnico Mike McDaniel disse que ele e Hill aliviaram as coisas.

Hill retornou suas palavras três semanas depois de fazer esses comentários, atribuindo coisas à sua “frustração” por não vencer.

Hill ainda tem dois anos com um contrato de três anos e US $ 90 milhões, com US $ 65 milhões garantidos.