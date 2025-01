Tyrrell Hatton é coroado campeão de torneio de golfe

Tyrrell Hatton venceu Daniel Hillier por uma tacada para vencer o Dubai Desert Classic.

Tyrrell Hatton ficou de olho no placar enquanto conseguia conquistar o quinto título da Rolex Series no Dubai Desert Classic. Ele manteve o neozelandês Daniel Hillier (71) a uma tacada em um jogo bastante seguro no dia 18.

A última vitória de Hatton no DP World Tour foi o terceiro título do Alfred Dunhill Links em outubro de 2024, e ele venceu pela última vez no Oriente Médio no Campeonato HSBC Abu Dhabi de 2021.

Hatton terminou com 15 abaixo do par e Laurie Canter (68), que fechou birdie-birdie, foi o terceiro com 13 abaixo do par. Rory McIlroy, que entrou na semana esperando a terceira vitória consecutiva no Hero Dubai Desert Classic e o quinto no geral, registrou a segunda melhor pontuação do dia com 6 abaixo de 66 e terminou em quarto ao lado do dinamarquês Niklas Norgaard (66). com 12 abaixo do par.

Foi o 12º lugar consecutivo de McIlroy entre os 10 primeiros no Hero Dubai Desert Classic, desde sua primeira vitória neste evento em 2009. Hatton começou a rodada final atrás de Hillier, mas depois acertou três abaixo de 69. par, para terminar com 15 abaixo do par e um à frente de Hillier no Emirates Golf Club.

Hatton, que tem como objetivo fazer parte do time da Ryder Cup este ano, dará um grande passo em frente com esta vitória enquanto se prepara para a temporada Rebelde da LIV.

“É incrível. Eu disse no início da semana que este é um dos eventos que você gostaria de ter em seu currículo. É um evento tão icônico para o DP World Tour. Adicionar meu nome à lista de campeões incríveis que vieram antes de mim e ter meu nome nesse troféu agora é um sonho que se tornou realidade”, disse Hatton.

Ele acrescentou: “Não vou mentir, para ser sincero, fiquei muito nervoso nas últimas nove. Acho que talvez eu quisesse demais. Eu sabia a posição que estava e um pouco desgrenhado no final. Mas sim, ver aquela tacada foi incrível. “Estou muito feliz por vencer.”

Hatton empatou com um birdie no segundo, depois que um salto de sorte da esquerda fez com que sua tacada inicial caísse no green antes do dois putt.

Hillier voltou à frente com um birdie no par cinco seguinte, depois que Hatton foi forçado a fazer uma bandeja após atingir um bunker. Hatton superou seu parceiro de jogo no quinto, vencendo de quatro pés quando Hillier fez bogey após uma falha crítica. Esse golpe de dois tiros colocou Hatton no controle e ele nunca mais voltou depois disso.

O inglês aumentou a vantagem para dois remates no sexto com um birdie de quase três metros, com Hillier a falhar a meio dessa distância. Hatton teve uma grande chance quando sua tacada inicial falhou no sétimo e rolou para a água, apenas para parar a poucos centímetros do perigo, com Hatton balançando para cima e para baixo para fazer o par.

Ambos os jogadores fizeram birdie no longo 10º, embora Hillier tenha perdido por pouco uma tentativa de águia. Hillier fez uma investida final quando sua tacada inicial chegou perto no buraco 11, e o birdie o moveu para apenas um atrás de Hatton.

Hatton deu um grande passo em direção à conquista do título com uma abordagem brilhante em cunha para o buraco 16 que preparou um birdie. Ele teve alguns momentos de nervosismo no dia 18, mas fez uma abordagem conservadora no fundo do green para tirar a água do jogo, deixando-o com um birdie de 45 pés.

Hillier havia ido para o green em dois e passou para trás, mas fez um birdie de quase três metros para deixar Hatton com um teste de um metro e meio, que ele devidamente converteu.

“É agridoce, isso é certo. Sim, obviamente não dei o meu melhor hoje, mas lutei muito o dia todo e mal me dei chance na reta final. Parabéns ao Tyrrell. Ele foi bastante sólido na reta final. Ele tem classe”, disse Hillier.

