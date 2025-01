Tyrrell Hatton enlouquece Basil Fawlty em birra na caixa de chá

Tyrrell Hatton faz uma de suas infames birras no Dubai Desert Classic no sábado – Getty Images/Pedro Salado

Tyrrell Hatton quebrou uma caixa de tee, recebeu uma severa reprimenda de um árbitro e então, depois de lutar para ficar a uma tacada da liderança no último dia do Dubai Desert Classic, declarou: “Não quero ser chato. como todo mundo.”

Quer você o ame ou odeie, ou adore seu golfe e se desespere com seus acessos de raiva, o inglês é tudo menos chato. O jogador de 33 anos é uma contradição fervilhante, pois tanto pode exasperar como cativar. E numa época em que o arquétipo do jogador de golfe moderno impressiona os espectadores cada vez mais encolhidos com a monotonia do golpe impecável da bola, ao mesmo tempo que leva o mesmo espectador a mudar com a monotonia das suas personagens, Hatton é o modelo de emoção. Bom e ruim.

Esta terceira rodada no Emirates Golf Club foi um verdadeiro acontecimento. Totalmente determinado a coletar o máximo Copa Ryder possíveis pontos em seu último torneio de qualificação regular, o homem do LIV acertou 69 para passar para 12 abaixo do par e logo atrás do líder da Nova Zelândia Daniel Hillier (70).

Dia de mudança. Exceto que o que mais comoveu Hatton foi a pontuação ruim no tee do sétimo par três, que recebeu o tratamento completo de Basil Fawlty depois que sua bola ousou voar 15 metros além do pino.

Ele poderia ter olhado para o céu e culpado as rajadas de 30 mph, mas havia algo mais substancial para descarregar sua birra. Então, eles conversaram com ele depois. Sinto muito, mas não sinto muito.

Hatton estava emocionalmente como sempre no Emirates Golf Club – Getty Images/Andrew Redington

“Espero poder ser um pouco mais paciente quando precisar e continuar a manter o fogo aceso”, disse Hatton. “Porque se eu perder isso, serei chato, como todo mundo.

“Sim, eles me contaram o que aconteceu quando assinei meu cartão. Não tenho nenhum problema com o que foi dito. Quer dizer, estou ciente de que não é a coisa certa a fazer. Mas no calor do momento, quando você está frustrado, você simplesmente faz coisas que provavelmente gostaria de não ter feito. Mas não vou deixar isso me incomodar pelo resto do dia. Quero dizer, se essa é a pior coisa que faço como ser humano, então não é tão ruim.”

Hatton clássico. Seu jogador de golfe favorito enquanto crescia era Colin Montgomerie e, como o grande escocês, ele usa o coração na manga e em todo o ar azul que se reúne ao seu redor. Ele praguejou e chorou o dia todo, criticando as condições, mas de alguma forma conseguiu se estabelecer como o favorito para ganhar seu segundo título do Tour nas últimas cinco partidas.

As outras três partidas de Hatton nesta seqüência foram uma terceira, uma quinta e uma sexta. Ele está desesperado para ganhar automaticamente seu lugar para uma terceira participação na Ryder Cup e com esse humor (e com que humor ele está) ele pode ser imparável.

Há dois chutes de volta para Scot Ewen Ferguson em terceiro e sete atrás, seis abaixo do par, após um 69, ele se encontra. Rory McIlroy tentando vencer este evento pela terceira vez consecutiva.

